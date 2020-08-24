«Бавария» уже в третий раз после 2001 и 2013 годов одержала победу в финале Лиги чемпионов, а с учетом прежнего формата турнира, который до 1993 года назывался Кубком европейских чемпионов — в шестой раз.

Немецкий футбольный клуб «Бавария» выиграл финальный матч Лиги чемпионов УЕФА у «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), став в третий раз победителем турнира.

Единственный гол встречи, проходившей в Лиссабоне, забил на 59-й минуте Кингсли Коман.

«Бавария» играла в финале Лиги чемпионов уже в одиннадцатый раз и в третий раз после 2001 и 2013 годов одержала в нем победу, а с учетом прежнего формата турнира, который до 1993 года назывался Кубком европейских чемпионов — в шестой раз (также выиграв финал три года подряд в 1974, 1975 и 1976 годах). ПСЖ дошел до решающего матча Лиги чемпионов впервые в истории.