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Продолжается 30-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги. Сыграны матчи 22-го тура.

21 августа (пятница)

«Слуцк» — «Динамо-Минск» 1:2

Голы: 1:0 — Сирима, 26; 1:1 — Шикавка, 29; 1:2 — Шикавка, 52.

«Ислочь» (Минский район) — «Шахтер» (Солигорск) 4:2

Голы: 1:0 — Юсов, 10; 1:1 — А.Архипов, 48; 2:1 — Юсов, 70; 3:1 — Януш, 71; 3:2 — Бурко, 86; 4:2 — Януш, 90+3.

«Динамо-Брест» — «Белшина» (Бобруйск) 1:2

Голы: 0:1 — Рекиш, 41; 1:1 — Юзепчук, 53; 1:2 — Ковель, 60.

22 августа (суббота)

РЦОР БГУ — «Смолевичи» 4:1

Голы: 1:0 — Умаров, 22; 2:0 — Бакич, 32; 3:0 — Мусаханян, 53; 3:1 — Макаров, 78; 4:1 — Бакич, 89.

«Городея» — «Рух» (Брест) 1:3

Голы: 0:1 — Гречихо, 11; 0:2 — Никифоренко, 43; 1:2 — Сенкевич, 60; 1:3 — В.Садовский, 84.

23 августа (воскресенье)

«Славия-Мозырь» — «Витебск» 1:1

Голы: 0:1 — С.Волков, 11; 1:1 — Теттех, 34.

«Торпедо-БелАЗ» — «Минск» 1:1

Голы: 1:0 — Г.Рамос, 39; 1:1 — Грибовский, 47.

«Неман» (Гродно) — БАТЭ Борисов 0:2 

Голы: 0:1 — Скавыш, 42; 0:2 — Нехайчик, 53.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

БАТЭ догоняет солигорский "Шахтер"

1 БАТЭ догоняет солигорский "Шахтер" Шахтер 22 12 7 3 38-13 43
2 БАТЭ догоняет солигорский "Шахтер" БАТЭ 22 13 4 5 44-21 43
3 БАТЭ догоняет солигорский "Шахтер" Неман 21 11 5 5 25-16 38
4 БАТЭ догоняет солигорский "Шахтер" Торпедо-БелАЗ 22 9 8 5 32-27 35
5 БАТЭ догоняет солигорский "Шахтер" Ислочь 22 11 2 9 33-31 35
6 БАТЭ догоняет солигорский "Шахтер" РЦОР БГУ 22 10 4 8 32-32 34
7 БАТЭ догоняет солигорский "Шахтер" Рух 22 8 9 5 33-24 33
8 БАТЭ догоняет солигорский "Шахтер" Динамо-Минск 21 10 3 8 24-15 33
9 БАТЭ догоняет солигорский "Шахтер" Витебск 22 7 9 6 23-23 30
10 БАТЭ догоняет солигорский "Шахтер" Динамо-Брест 20 9 2 9 33-25 29
11 БАТЭ догоняет солигорский "Шахтер" Славия-Мозырь 20 6 6 8 27-37 24
12 БАТЭ догоняет солигорский "Шахтер" Слуцк 21 6 3 12 24-37 21
13 БАТЭ догоняет солигорский "Шахтер" Городея 22 5 5 12 19-35 20
14 БАТЭ догоняет солигорский "Шахтер" Минск 19 5 4 10 20-37 19
15 БАТЭ догоняет солигорский "Шахтер" Белшина 22 5 4 13 24-41 19
16 БАТЭ догоняет солигорский "Шахтер" Смолевичи 20 3 5 12 21-38 14

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