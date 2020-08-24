БАТЭ догоняет солигорский "Шахтер"

Продолжается 30-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги. Сыграны матчи 22-го тура.
21 августа (пятница)
Голы: 1:0 — Сирима, 26; 1:1 — Шикавка, 29; 1:2 — Шикавка, 52.
«Ислочь» (Минский район) — «Шахтер» (Солигорск) 4:2
Голы: 1:0 — Юсов, 10; 1:1 — А.Архипов, 48; 2:1 — Юсов, 70; 3:1 — Януш, 71; 3:2 — Бурко, 86; 4:2 — Януш, 90+3.
«Динамо-Брест» — «Белшина» (Бобруйск) 1:2
Голы: 0:1 — Рекиш, 41; 1:1 — Юзепчук, 53; 1:2 — Ковель, 60.
22 августа (суббота)
Голы: 1:0 — Умаров, 22; 2:0 — Бакич, 32; 3:0 — Мусаханян, 53; 3:1 — Макаров, 78; 4:1 — Бакич, 89.
Голы: 0:1 — Гречихо, 11; 0:2 — Никифоренко, 43; 1:2 — Сенкевич, 60; 1:3 — В.Садовский, 84.
23 августа (воскресенье)
«Славия-Мозырь» — «Витебск» 1:1
Голы: 0:1 — С.Волков, 11; 1:1 — Теттех, 34.
Голы: 1:0 — Г.Рамос, 39; 1:1 — Грибовский, 47.
«Неман» (Гродно) — БАТЭ Борисов 0:2
Голы: 0:1 — Скавыш, 42; 0:2 — Нехайчик, 53.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|1
|Шахтер
|22
|12
|7
|3
|38-13
|43
|2
|БАТЭ
|22
|13
|4
|5
|44-21
|43
|3
|Неман
|21
|11
|5
|5
|25-16
|38
|4
|Торпедо-БелАЗ
|22
|9
|8
|5
|32-27
|35
|5
|Ислочь
|22
|11
|2
|9
|33-31
|35
|6
|РЦОР БГУ
|22
|10
|4
|8
|32-32
|34
|7
|Рух
|22
|8
|9
|5
|33-24
|33
|8
|Динамо-Минск
|21
|10
|3
|8
|24-15
|33
|9
|Витебск
|22
|7
|9
|6
|23-23
|30
|10
|Динамо-Брест
|20
|9
|2
|9
|33-25
|29
|11
|Славия-Мозырь
|20
|6
|6
|8
|27-37
|24
|12
|Слуцк
|21
|6
|3
|12
|24-37
|21
|13
|Городея
|22
|5
|5
|12
|19-35
|20
|14
|Минск
|19
|5
|4
|10
|20-37
|19
|15
|Белшина
|22
|5
|4
|13
|24-41
|19
|16
|Смолевичи
|20
|3
|5
|12
|21-38
|14