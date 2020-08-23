Беларусь, 23 августа 2020 года. День солидарности (обновляется)

Люди со всей страны собираются в Минск на мирную акцию за перемены. С белорусами проявляют солидарность в разных уголках планеты. Будем сообщать самое интересное на сайте, оперативные новости смотрите на нашем телеграм-канале.

23 августа мероприятия в честь годовщины Балтийского пути проходят под знаком солидарности с народом Беларуси, сообщила агентству LETA директор организации «Латвийский гражданский альянс» Кристина Зонберга.

После шествия вдоль белорусской границы Мейкшани – Пиедруя мероприятие планировалось в поселке Пиедруя Краславского края, который разделен с белорусской Друей лишь Даугавой. Участники мероприятия становятся в символическую цепь с историческим бело-красно-белым флагом Беларуси, который пронесли во время шествия почти 70 км, сообщает агентство Delfi.

Организаторы акции призвали людей и в других регионах Латвии встать в символическую цепь в знак поддержки народа Беларуси. Участников призывают снимать фото и видео и размещать в социальных сетях под хэштегом международной акции #FreedomWay.

После символических мероприятий в Латвии часть участников продолжит путь в столицу Литвы Вильнюс, чтобы присоединиться к крупнейшей в Балтии акции солидарности с Беларусью и встать в цепь людей от Вильнюса до белорусской границы.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews сказал, что Александру Лукашенко следовало бы провести новые выборы.

Он заявил: «Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц — новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели – я всех бы пригласил, всех». По его словам, так «все было бы спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю».

Люди идут на Площадь Независимости в столице:

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин выступил с обращением, которое было записано возле Музея истории Великой Отечественной войны.

Он заявил заявил следующее: «Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей, – сегодня организуются акции в этих священных местах (мемориалах – Ред.). Мы этого допустить не можем! С сегодняшнего дня мы берем их под нашу охрану и защиту».

Такова обстановка возле стелы «Минск – город герой»:

В Могилеве люди вышли за новую Беларусь, милиция пытается ограничивать их передвижения:

Молодечно:

Гомель:

Гродно:

Витебск:

Брест: