21 августа по поручению претендента на пост президента Беларуси Светланы Тихановской ее представители Ольга Ковалькова и Максим Знак подали жалобу в Верховный суд о непризнании результатов прошедших президентских выборов.

Как сообщила пресс-секретарь штаба Тихановской Анна Красулина, суть заявленных в суд требований такова: отменить решение Центризбиркома от 14 августа 2020 года и признать выборы президента Республики Беларусь, состоявшиеся 9 августа, недействительными.

В Верховный суд были представлены тысячи документов, подтверждающих систематические нарушения, допущенные от начала избирательной кампании и до дня голосования. Основное нарушение – это фальсификация итоговых протоколов голосования.