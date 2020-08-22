Уважаемый Владимир Владимирович!

В июле 2001 года я, как единый кандидат в президенты Республики Беларусь от широкой гражданской коалиции, обращался к Вам в связи с исчезновением известных белорусских политических и общественных деятелей. К письму были приложены копии документов, подтверждающих причастность высокопоставленных чиновников и руководителей силовых структур. Кстати, это преступление до сих не расследовано.

Прошло двадцать лет. Вынужден констатировать: сущность правящего режима не изменилась. Мое обращение к Вам вызвано крайне обострившейся ситуацией в стране. Аресты, преследования оппонентов власти, грубая фальсификация итогов прошедших выборов президента вызвали справедливое возмущение большинства граждан, мирные массовые протесты и забастовки. Органы власти применили чрезвычайно жестокие меры их подавления. Многие несогласные с результатами выборов были травмированы, пропали без вести. Уже пять человек скончались. Президент же цинично объясняет происходящее происками неких «врагов», в том числе из России. Заявляет, что личную власть будет удерживать любой ценой. Широко используется также дезинформация населения о якобы негативном отношении протестующих к сотрудничеству наших стран.

Граждане протестуют против узурпации власти Александром Лукашенко. Использование ими национальных символов обусловлено стремлением сохранить и свое достоинство, и суверенитет Беларуси. В настоящий момент, чтобы не допустить дальнейшей эскалации насилия и кровопролития, важно всё решать мирным способом.

Прошу Вас, президента государства, являющегося постоянным членом Совета Безопасности ООН, использовать свои авторитет и влияние в восстановлении законности и общественного согласия, а именно:

— способствовать освобождению всех политических заключенных, в том числе экс- главы «Белгазпромбанка» В.Д.Бабарико, а также недопущению насилия в отношении мирно протестующих;

— поддержать обоснованные «Уходи», то есть требования об отставке Александра Лукашенко с поста президента в соответствии со ст.87 Конституции Республики Беларусь и передаче его полномочий в период премьер-министру согласно ст.89;

— проведение новых демократических выборов с измененным составом Центральной избирательной комиссии на основе международных стандартов, принятых ОБСЕ.

Скорейшее разрешение жизненно важной проблемы несомненно поспособствовало бы развитию добрососедских дружественных отношений наших государств и народов.

С надеждой на понимание – Владимир Гончарик.

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Данный материал должен был быть опубликован в газете «Народная Воля» за 21 августа (№66), но по указанию из Администрации президента этот номер не был отпечатан в типографии «Белорусского Дома печати».