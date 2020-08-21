Второй труп за два дня. В Светлогорске на набережной нашли мертвого мужчину

Около семи утра 21 августа на набережной в Светлогорске прохожие нашли тело 31-летнего мужчины. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщает «Ранак». Причина смерти устанавливается.

Это второй труп, который прохожие нашли за последние два дня в Светлогорске. Днем ранее, около пяти часов утра, возле жилого дома нашли тело 41-летнего мужчины. На его теле были повреждения. Как позже сообщили в РОСК, совершено убийство. Подозреваемый задержан. По его словам, трагедия случилась на фоне ссоры в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.