Главный врач больницы скорой помощи № 1 Омска, в которой находится Алексей Навальный, отказался выдать разрешение на перевозку политика в немецкую клинику. Об этом в твиттере сообщает пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное.

Решния родственников для его перевозки недостаточно. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Ярмыш заявила, что запрет на перевозку Навального угрожает его жизни. «Оставаться в омской больнице без оборудования с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно», — считает она. Ярмыш назвала запрет врачей «покушением на жизнь» Навального. По ее мнению, это решение приняли не врачи, а Кремль.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, в свою очередь, сообщил, что первоначально врачи готовили документы и оборудование для перевозки Навального, но затем, говорит он, их будто «подменили». Жданов отметил, что для перевозки были готовы все необходимые документы.

Соратники Навального ранее говорили, что врачи отказываются перевозить политика, чтобы помешать установить, каким токсином его отравили.

20 августа соратники Алексея Навального попросили Кремль помочь получить разрешение на перевозку политика в клинику за границу — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Кремль готов оказать им содействие. В тот же день лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон заявили, что готовы помочь Алексею Навальному. В ночь на 21 августа в Омск из Германии вылетел самолет, чтобы забрать политика.

Точный диагноз Алексея Навального до сих пор неизвестен.