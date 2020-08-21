В Вильнюсе в отеле «Марриотт» претендент на пост президента Беларуси Светлана Тихановская встречается с журналистами.

Опасаясь за свою судьбу и судьбу своих близких, под давлением власти она была вынуждена уехать за рубеж. Находясь не территории Евросоюза, она обратилась к лидерам европейских государств не признавать результаты прошедших президентских выборов в Беларуси из-за нарушений, которые имели место.

Она инициировала создание Координационного совета для мирного трансфера власти. Не успел Совет сформироваться, как его участники были обвинены в стремлении к захвату государственной власти, а также причинении вреда национальной безопасности Беларуси. Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело. Членов президиума Совета в рамках этого дела пригласили в Следственный комитет.

20 августа Тихановская разговаривала с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу. После этого она рассказала: «Учитывая поступающие угрозы в адрес членов Координационного совета, я обратилась к нему с просьбой поднять этот вопрос перед Советом Безопасности ООН. Международное общество обязано уважать права белорусского народа и защищать тех, кто нуждается в защите, от возможных угроз и незаконного преследования».

Стало известно, что в Литву для встречи с Тихановской намерен прибыть Валерий Цепкало, которого Центризбирком на прошедших выборах президента не зарегистрировал в качестве кандидата на президентский пост.

Валерий Цепкало, а затем и его жена покинули Беларусь перед из-за опасения быть задержанными.