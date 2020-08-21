«Синяков на первой полосе не будет». Сотрудники госСМИ заявляли о забастовках — и что в итоге?

Несколько сотен журналистов государственных СМИ выразили возмущение событиями, которые произошли в стране — прежде всего избиениями и пытками в изоляторах, через которые прошли задержанные демонстранты. На прошлой неделе проходила информация, что на телеканалах, радио и в редакциях газет планируются забастовки. Мы узнали, что произошло в итоге, пишет TUT.BY.

«Мы просто хотели объективно подавать информацию»

Как сообщают бывшие сотрудники газеты «СБ. Беларусь сегодня», за последние дни более десяти человек приняли решение покинуть издание. В основном речь идет о журналистах, которые писали про социальную проблематику, есть и технические специалисты. Сразу после брутального разгона мирных демонстрантов и появления информации о сотнях избитых и покалеченных журналисты начали задавать вопросы, будет ли эта тема отражена в газете.

Отметим, что журналисты госСМИ, с которыми мы говорили, просили не называть их имена, поскольку боятся «личной расправы», в некоторых случаях, по их словам, от руководства уже поступили угрозы, что за подстрекательство к забастовке могут завести уголовное дело. Статья 41 Конституции Республики Беларусь дает гражданам право на защиту своих экономических и социальных интересов, включая право на забастовку. По закону, бастовать запрещено госслужащим, военнослужащим, сотрудникам МЧС и авиационному персоналу гражданской авиации.

— Главный редактор сказал, что пока он редактор, синяков на первой полосе не будет. Но не было их и на второй и третьей полосе, — говорит уже бывший работник издания. — Конечно, у нас были запланированы и другие темы, но какое мы имели моральное право в тот момент молчать о произошедшем и писать о том, как все хорошо? Мы же не хотели занять чью-то сторону, мы хотели написать о том, что это произошло, о потерпевших с двух сторон.

Сначала журналисты пытались решить вопрос на уровне главного редактора, потом на встречу с коллективом приехал министр информации Игорь Луцкий.

— Он говорил, что Беларусь не такая уж и богатая страна, что у нас не производят «мерседесы», — рассказывает собеседник. — К чему все это? Мы просто хотели объективно подавать информацию. Понимаете, даже если мы подаем официальную позицию, но потом оказывается, что это ложь, и мы не даем никаких пояснений, выходит, что мы тоже солгали. Конечно, все это не вчера началось, но то, что мы узнали о пытках на Окрестина, все перевернуло. Министр на это сказал нам, мол, вы же понимаете, что завтра газета не станет другой. И что если что-то поменять, будут проблемы с подпиской.

В итоге никого из сомневающихся удерживать не стали, подписали заявление об увольнении по соглашению сторон, часть сотрудников решили пока пойти в отпуск. Ключевые журналисты, которые освещают общественно-политические события, по-прежнему работают.

— Ушли люди, которые писали, прежде всего, на социальную тематику — медицина, образование и так далее, — поясняет бывший журналист газеты. — Кем нас заменят, не знаю, тут же случайного человека не возьмешь, нужен опыт и контакты. Якубович (бывший редактор «СБ. Беларусь сегодня». — Прим. TUT.BY) в интервью все правильно сказал: не надо искать врагов, нужно осознать проблему и признать ошибки. Я думаю, при нем газета была бы иной и коллектив удалось бы сохранить.

«Остаться и ничего не менять мы не могли»

Протест поддержали и на государственном радио, правда, куда меньше, чем на телевидении.

— Есть уже уволенные, некоторые люди в процессе увольнения, — поясняет сотрудник радио. — Как нам говорит зампредседателя Белтелерадиокомпании, потом нас будут увольнять по суду. На радио самая активная позиция была у работников «Сталіцы». Они практически все в итоге и ушли, проявили такую солидарность. Не знаю, кем их будут заменять, там же эфир на белорусском языке. Скорее всего, такой радиостанции больше не будет, все говорят про объединение нескольких редакций.

По словам собеседника, катализатором стала информация про жесткое избиение людей по всей стране.

— Мы внимательно следили за всеми материалами, мы видели этих избитых людей. И мы должны были молчать, делать вид, что ничего не произошло? Это уже последняя капля! Да, разговор с руководством был эмоциональным, но мы в итоге ничего внятного не услышали. По сути, нам сказали: кого не устраивает — уходите, ребятам с телевидения сказали то же. Но остаться и ничего не менять мы тоже не могли. Как бы мы смотрели в глаза людям?

Забастовка в газете «Звязда» не удалась. Как говорят сотрудники, большинство идею не поддержало. В редакцию приезжал министр информации, который дал понять, что изменений в работе не предвидится — показывать альтернативную точку зрения о протестах не дадут. Главный редактор Павел Сухоруков написал заявление на увольнение по собственному желанию, заявил, что «никакой политики в его решении нет». Возглавил газету Алесь Карлюкевич, экс-министр информации, который после отставки успел поработать главным редактором журнала «Беларуская думка». До министерской должности Алесь Николаевич уже был редактором «Звязды». Заявления об увольнении подало несколько сотрудников газеты. По словам Карлюкевича, ситуация в редакции нормальная, более подробный комментарий новый редактор готов дать позже.

«Мы все — профессионалы своего дела»

Продолжается забастовка сотрудников Белтелерадиокомпании, к ней, по словам сотрудников, присоединилось около ста человек, инициатива шла от «технарей» — операторов, видеоинженеров, осветителей. Журналистов в этом списке меньше всего.

— Пишут, что мы уже бывшие работники, но это не так, — рассказала TUT.BY одна из сотрудниц. — Официально нас никто не увольнял. Сказать точную цифру, сколько человек бастует, сложно. Требование к руководству подписало около 300 человек, но некоторые пока ушли в отпуск, некоторые все-таки вернулись к работе. Около ста человек бастуют. Кем нас заменили? Быстро ищут россиян на наше место, часть из них уже прибыли и приступили к работе. Платят им гораздо больше, чем нам, и это обидно в целом для страны — денег на медицину, например, нет, а на пропаганду есть? Просто даже те, кто остался, отказываются работать над очевидно пропагандистскими материалами, вот здесь нужна «замена».

— Как мы можем поддерживать протест? — говорит другая сотрудница БТ. — Во-первых, каждый день выходить и объединяться с другими протестующими. Во-вторых, мы же не увольняемся, у нас есть право на забастовку до выполнения наших требований. И мы сейчас задумали новый проект, хотим создать онлайн-платформу, где будем делать продукт, за который нам не будет стыдно. Мы прекрасно понимаем, что частоту нам никто не даст, значит, будем работать в интернете. Мы все — профессионалы своего дела.

Спортивные комментаторы телеканала «Беларусь 5» Арташес Антонян, Владислав Татур и Ярослав Писаренко, а также руководитель отдела корреспондентов Андрей Иванов написали заявление на увольнение. Ранее БТ покинули ведущие Евгений Перлин, Сергей Козлович, Вера Каретникова, Катя Пытлева, Андрей Макаенок, Ольга Белмач, Юрий Ярошик и другие. Получить комментарий у главы компании пока не удалось.



На ОНТ забастовку поддержали 18 из 400 сотрудников, заявил в своей программе гендиректор компании Марат Марков. На прошлой неделе телеканал покинул глава президентского пула Дмитрий Семченко, от комментариев он отказался, но известно, что он просил коллег не уходить за ним в знак солидарности, что каждый должен принять решение сам. Заявление на увольнение также подала ведущая ОНТ Ольга Богатыревич.