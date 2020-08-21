Палітыка Павел Латушка на Свабодзе. УЖЫВУЮ 21.08.2020 в 16:25 221 Фото с сайта tvr.by Дыпламат Павел Латушка ў жывым эфіры Свабоды пра прэзідэнцкія амбіцыі, ціск збоку ўладаў і планы Каардынацыйнай Рады. АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА Бывший боец ОМОНа: нужно сложить оружие. Вас будут принимать как героев Ці вывешваюцца ў Гродне польскія сцягі? Лукашенко грозит заменить бастующих работников «Беларуськалия» украинскими шахтерами В Беларуси создали комитет по расследованию пыток Члена Координационного совета Максима Знака допрашивали 2,5 часа, заявил «все в порядке» «Синяков на первой полосе не будет». Сотрудники госСМИ заявляли о забастовках — и что в итоге? Газета «Народная Воля» і сайт www.nv-online.info – абсалютна розныя інфармацыйныя крыніцы 26.06.2018 в 16:50 Новае на сайце Бывший боец ОМОНа: нужно сложить оружие. Вас будут принимать как героев 21.08.2020 в 17:43 Ці вывешваюцца ў Гродне польскія сцягі? 21.08.2020 в 17:34 Лукашенко грозит заменить бастующих работников «Беларуськалия» украинскими шахтерами 21.08.2020 в 17:05 Павел Латушка на Свабодзе. УЖЫВУЮ 21.08.2020 в 16:25 Обращение Координационного совета к госслужащим 21.08.2020 в 16:04