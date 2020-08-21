Белорусский ОМОН ночью во время протестов перекрывал дороги и грубо вытаскивал водителей из автомобилей.

В Беларуси во время протестов 11 августа силовики задерживали водителей автомобилей на дорогах. Видео опубликовало «Радио Свобода».

«Во время мирных акций протеста в Беларуси были задержаны не только протестующие, но и находившиеся за рулем. На видео запечатлены люди в форме, задерживающие водителей автомобилей, едущих по городу», — говорится в подписи к видео.

На кадрах ролика видно, как перед автомобилями на светофоре останавливается микроавтобус. Из него на дорогу выходят силовики, они начинают бить автомобили и вытаскивать из них водителей. Слышны нецензурные крики силовиков.