Наша страна оказалась в очень серьезном политическом кризисе. Это нельзя отрицать. Этот кризис, если не делать попыток его разрешения, никуда не денется ни завтра, ни послезавтра. Он приобретет еще более острые формы. Страна будет втянута в затяжной конфликт с тяжелыми экономическими, социальными и психологическими последствиями.

Базовая причина кризиса – в грубом игнорировании двух важнейших ценностей белорусского народа: стремления к правде, и стремления к справедливости.

Прошедшие президентские выборы 9 августа сопровождались массовыми фальсификациями. Эти фальсификации зафиксированы. Большая часть общества почувствовала себя обманутой – с их голосом могут не считаться, официальные результаты выборов могут не отражать реальную волю народа. Люди столкнулись с неправдой. Это глубоко возмутило их.

А после этого произошли многочисленные акты чудовищной несправедливости. Когда по отношению к сотням мирных граждан, выразившим несогласие с официальными результатами выборов, была применена непропорциональная сила. Это привело к избиениям, истязанием и грубому унижению человеческого достоинства. К тяжелым ранениям и смертям. Можно со всей ответственностью констатировать, что так на белорусской земле не обращались с людьми со времен Великой отечественной войны, нацистской оккупации. И крайне прискорбно, что до сих пор никто не понес за это ответственность. А свидетельств жестокого обращения с каждым днем появляется все больше и больше. Это несправедливость, которая никак не может быть забыта.

Мы все хотим жить в развивающейся, сильной, независимой стране. Но пока мы на своей земле не восстановим правду, справедливость, законность, мы не сможем нормально развиваться дальше.

При этом ни члены Координационного совета и никто из здравомыслящих членов общества не хочет эскалации противостояния. Политический кризис должен решаться мирным и цивилизованным путем. При этом мы видим, что самые высокопоставленные чиновники в нашей стране вместо диалога и совместной выработки сценариев будущего, продолжают решать все накопившиеся проблемы «кровопусканием», как точно выразился бывший главный редактор газеты «Советская Белоруссия» Павел Якубович. В ход снова идут запугивания, давление, уголовные дела.

Но для всех думающих людей, в том числе и в государственных органах, сегодня уже не может быть очевидным: что силовым путем общество не придет к консолидации, раскол только усилится. Это будет иметь и тяжелые экономические последствия. Уже сейчас многие IT-компании и компании из других сфер рассматривают вопрос переноса бизнеса и рабочих мест в другие страны. Желание инвесторов вкладывать в Беларусь резко снизилось. Без соблюдения норм права в стране и без внутренней стабильности оно не вернется. Глядя на происходящее, серьезно задумывается об эмиграции молодежь. В условиях ухудшения экономической ситуации нас ждет и рост трудовой миграции – кто-то уедет в страны ЕС, кто-то на работу в Россию.

Как уже признал министр иностранных дел Владимир Макей, страна отброшена в своем развитии на много лет назад.

Если мы не признаем серьезный кризис, и не будем решать его путем мирного диалога, мы можем еще глубже скатиться в пропасть.

Как на эту ситуацию можете повлиять вы – люди в государственных органах, люди, призванные служить Беларуси и ее народу?

Во-первых, можно выразить свою позицию о происходящим в стране. Сейчас это важно. Для себя, для общества, для будущего, для истории.

Во-вторых, можно предпринять усилия по налаживанию диалога с обществом. Еще раз подчеркнем – отрицание проблем или исключительно силовые методы их решения не приведут нашу страну ни к чему хорошему. Мы должны слышать и уважать друг друга. И решать конфликты на базе наших важнейших ценностей – правды, справедливости и законности, равенстве перед законом всех, в том числе власть имущих.

В-третьих, важно понимать, что умные, честные, порядочные профессионалы в государственных органах буду востребованы всегда. Те, кто совершил серьезные преступления против своего народа, конечно же, должны понести ответственность. Но никакой травли остальных чиновников, правоохранителей, за то, что они находились на госслужбе в последние годы, мы считаем, быть не должно. Нам всем важно консолидироваться.

История дает нам шанс навсегда оставить в прошлом политику преследования оппонентов и постоянного поиска врагов внутри и снаружи нашей мирной страны. Стать единой нацией. Мы обязаны им воспользоваться, если мы действительно хотим сохранить страну, хотим развития и независимости. И сейчас будущее действительно зависит от поступков каждого из нас.