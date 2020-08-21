Политик должен был выйти на свободу 21 августа.

Жена Павла Северинца Ольга сообщила, что вечером ей позвонили из Следственного комитета и сказали, что на ее мужа завели уголовное дело по статье 108. Он задержан на 72 часа и находится в изоляторе на Окрестина.

В статье 108 Уголовно-процессуального кодекса прописано «задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления».

Павел Северинец отбывал 15-суточный арест за участие в пикете по сбору подписей в июне, которое суд квалифицировал как «участие в несанкционированном массовом мероприятии».

Кроме этого, еще 15 суток ему присудили за призывы к участию в акции у Комаровского рынка. Также за Северинцем было несколько административных сроков за декабрьские акции против углубления интеграции.