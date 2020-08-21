Александр Лукашенко заявил о возможности замены бастующих работников ОАО «Беларуськалий» шахтерами из других стран, в частности, Украины.

«Что вы бастуете? Хорошо, бастуете — ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тыс. человек хотят работать на «Беларуськалии». Они придут. Не они придут — во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море — безработных», — заявил Лукашенко в пятницу на встрече с коллективом агрокомбината «Дзержинский». Его цитирует госагентство БелТА.

17 августа белорусские СМИ проинформировали об остановке всех шахт на «Беларуськалии» и объявлении рабочими забастовки. Сотрудники предприятия потребовали, в том числе, освободить Солигорск от отряда особого назначения в связи с утратой доверия граждан, привлечь к ответственности тех, кто превысил полномочия во время и после избирательной кампании. Рабочие также потребовали признать президентские выборы недействительными и провести новые выборы.

Затем «Беларуськалий» несколько дней находился в состоянии частичной забастовки. Накануне стачечный комитет предприятия утверждал, что все рудоуправления ОАО «Беларуськалий» работают, но не в полном объеме, поскольку часть рабочих бастует. «Предприятие частично бастует», — заявил агентству «Интерфакс-Запад» пресс-секретарь стачкома Глеб Сандрас. При этом пресс-секретарь не смог назвать численность бастующих. «Кто-то выходит на работу и не работает, кто-то не выходит. (. . .) Не могу сказать численность бастующих», — сказал он.

Утром 19 августа на главной площади города Солигорска, где располагаются основные шахты калийного комбината, прошел митинг рабочих. Стачком «Беларуськалия» решил продолжить забастовку до выполнения требований бастующих. В тот же день администрация ОАО «Беларуськалий» сообщила о работе в плановом режиме всех семи рудников. «Все 7 рудников ОАО «Беларуськалий» (работают в плановом режиме — ИФ). Три обогатительные фабрики работают в плановом режиме, фабрика Первого рудоуправления после окончания плановых ремонтных работ продолжит работу», — говорилось в сообщении компании.