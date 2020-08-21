Теперь младшая сестра главы республики отвечает за политику Пхеньяна в отношении США и Южной Кореи.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал часть своих обязанностей помощникам, в том числе своей сестре Ким Е Чжон. Об этом в четверг, 20 августа, сообщила служба BBC News.

«Ким Чен Ын по-прежнему сохраняет свою абсолютную власть, но часть ее постепенно передается», — указано в выступлении Национальной разведслужбы Южной Кореи перед парламентом страны.

По мнению южнокорейских разведчиков, решение Ким Чен Ына о частичной передачи полномочий направлено на то, чтобы «снять стресс от правления и предотвратить вину в случае провала политики».

Теперь Ким Е Чжен отвечает за политику Пхеньяна в отношении США и Южной Кореи, помимо других вопросов политики, и является фактически вторым лидером страны.

Однако при этом последнее слово во всех решениях остается за главой КНДР.

Ранее Ким Е Чжон заявила, что встреча лидеров США и КНДР необходима и выгодна только для американской стороны.