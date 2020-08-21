После оглашения результатов выборов четверо из пяти кандидатов в президенты заявили о непризнании итогов.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая подала в Верховный суд жалобу на решение Центризбиркома по итогам выборов главы государства, об этом она сообщила на своей страничке в соцсети Facebook, передает Sputnik.

«Реализуя право, предоставленное мне как кандидату в президенты Республики Беларусь, продолжаю процедуру признания недействительными выборов президента прошедших 9 августа 2020 года. Подала соответствующую жалобу в Верховный суд Республики Беларусь», — написала она.

По мнению Канопацкой, основанием для непризнания итогов является «грубое нарушение положений Конституции Республики Беларусь и Избирательного кодекса при назначении и проведении выборов».

Он также высказала мнение о том, что приемлет только ненасильственные законные способы политической борьбы.