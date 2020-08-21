Член Координационного совета сторонников Светланы Тихановской Максим Знак покинул здание Следственного комитета после допроса, который длился около 2,5 часов.

«Все в порядке. Дали объяснения. Есть подписка (о неразглашении). То есть никаких дополнительных комментариев давать не буду», — сказал Знак журналистам около здания СК после допроса.

По его словам, «мы ответили на все вопросы. Надеюсь, что этого хватит для того, чтобы разобраться с ситуацией со стороны следственных органов». «Конструктивно пообщались», — добавил он и подтвердил, что по-прежнему находится в статусе свидетеля.

На вопрос, повлияет ли эта ситуация на работу КС, ответил «сейчас пойдем работать».

Как сообщалось, президиум КС намеревался собраться в пятницу после допроса в Следственном комитете (СК) республики двух его членов — Максима Знака и Сергея Дылевского.

Входящий в совет бывший директор Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко сообщил агентству «Интерфакс-Запад», что его не вызывали на допрос в СК. «Нет, меня не вызывали в Следственный комитет», — сказал Латушко.

Он также подтвердил, что в пятницу «президиум Координационного совета намерен собраться и обсудить текущую ситуацию».

«Позиция наших юристов однозначная — в создании и деятельности Совета нет состава противоправных действий и состава преступления, соответственно — нет оснований для привлечения его членов к ответственности», — сказал Латушко, комментируя вызов членов Координационного совета на допрос.