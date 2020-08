View this post on Instagram

. До сегодняшнего дня я был сотрудником Следственного комитета Республики Беларусь.. В последнее время в мою голову начали закрадываться сомнения:служу ли я народу или нет? Я пришёл к выводу, что нет. Я пытался уволиться ещё до выборов Президента, но получил отказ. Увольняться было тяжело, понимая что ждёт огромный долг за обучение и есть семья, но выполнять то, что противоречит совести ещё тяжелее. Я не хочу отправлять в архив материалы проверок, которые должны быть уголовными делами. Честных сотрудников в наших органах много, но они зажаты рамками приказов и долгов перед государством. Коллеги, если читаете это, ответьте себе на один вопрос:сможете ли Вы сказать "Честь имею". Я смог, моя совесть чиста. С Уважением, старший лейтенант юстиции Стороженко Н.И. #милицияснародом #следствиеснародом