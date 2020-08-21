21 августа 2020 года. Между прошлым и будущим. Важные события дня (обновляется)

Бастуют рабочие. В Следственный комитет вызваны представители Координационного совета, по деятельности которого Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело. Проводит онлайн пресс-конференцию вынужденная покинуть Родину претендент на президентский пост Светлана Тихановская. По всей стране проходят стихийные митинги за перемены и организованные подобные мероприятия в поддержку существующего режима. Следите за хроникой событий вместе с нами.

ГосСМИ сообщают, что в Москве у посольства Беларуси прошла акция в поддержку «курса нашей страны на мир и стабильность».

Тем временем в обменниках заметно выросли курсы евро и доллара. Так, евро в некоторых банках превысил отметку в 3,1 рубля, а доллар — 2,62 рубля. Евро дешевле 3 рублей в обменниках сейчас не найти.

Главный редактор газеты «Народная воля» Иосиф Середич рассказал подробности, почему не был напечатан последний номер газеты.

«Перагаварыў з генеральным дырэктарам выдавецтва „Беларускі Дом друку“ спадаром Раманам Алейнікам, друкарня якога па дамове з рэдакцыяй тыражуе газету „Народная Воля“. На пытанне, чаму сённяшні нумар не аддрукаваны і не адпраўлены ў экспедыцыю для распаўсюджвання, пачуў: „Зламалася тэхніка“. — „І што, да гэтага часу не адрамантавалі?“ — „Не“.

„Зламалася тэхніка“ і не аддрукавана „Народная Воля“, але не „зламалася тэхніка“ і аддрукаваны ўсе дзяржаўныя газеты», — сообщил Иосиф Середич.

Посмотреть последний номер газеты, который не был отпечатан, можно на сайте газеты (как и предыдущие номера).

В аккаунте Вадима Девятовского, главы федерации легкой атлетики, появился пост «Лукашенко не мой президент».

Ранее он постоянно поддерживал главу государства.

Читатели пишут:

— Здравствуйте. Работаю, в одном из колледжей Гродно преподавателем. Сегодня всем сказали идти на митинг который будет 21.08.2020 в 14.00 в Гродно. Явка 100%. Я Отказалась. Сказали, что «неугодных поставят на карандаш». Списки тех, кто не идут, будут отправлять в управление образования. Для чего, неизвестно. Большинство коллег идут, т.к. боятся. К сожалению диктофон включить не успела.

Уволенный директор Купаловского театра Павел Латушко сообщил, что его не вызывали на в СК. Ранее сообщалось, что он был приглашен на сегодня в это ведомство.

Актриса и лидер группы Naka Анастасия Шпаковская написала заявление на увольнение из Национального академического драматического театра. Она указала в заявлении, что просит уволить с 21 августа по соглашению сторон «в связи с невозможностью работать в государственной структуре в ситуации, когда государство отдает преступные приказы в отношении собственного народа».

Александра Лукашенко проинформировали, что на агрокомбинате «Дзержинский», куда он прилетел на вертолете в пятницу, бастующих работников нет.

«4100 работающих, бастующих нет. Люди знают — нужно работать», — сообщил телеграм-канал «Пул Первого». Как сообщалось, Лукашенко в ходе поездки ознакомится с ходом уборочной кампании.

В 12.30 начнется пресс-конференция Светланы Тихановской. Онлайн:

Белорусская православная церковь запретила своему духовенству участвовать в протестах.

Гродно. На предприятии «Гродножилстрой», рабочие которого должны были официально выйти на забастовку, работа тем не менее, продолжается. Во всяком случае, на объектах на улице Лидской и в микрорайоне Грандичи строители выполняют свои обязанности.

Рабочие говорят, что они активно бастовали 6 предыдущих дней, остановив работы на объектах, однако потом, как говорят строители, многие из них столкнулись с давлением — и активную забастовку решили не продолжать, хоть недовольство у людей осталось.

Вчера во второй половине дня руководство «Гродножилстроя» дало ответ строителям на их уведомление о забастовке. Там сказано, что решение трудового коллектива о забастовке противоречит законодательству, а «при невыходе на работу или отказе от исполнения своих трудовых обязанностей на рабочих местах по причине забастовки действия работников будут оцениваться согласно нормам трудового законодательства».

Родным застреленного силовиками в Бресте мужчины снова не отдали его тело для захоронения.

Председатели обеих палат парламента Беларуси в обращении к коллегам из ЕС заявили о неприемлемости вмешательства в ситуацию в республике.

Член стачечного комитета ОАО «Беларуськалий» Дмитрий Куделевич, который вчера в течение дня не выходил на связь, сегодня сообщил, что был задержан сотрудниками КГБ и доставлен в отдел. «Там он попросился в уборную и через открытую форточку ему удалось убежать. Во время задержания он успел бросить ключи от авто в салон, а в кармане остался комплект от автомобиля супруги, которые и забрали чекисты. Сейчас он находится в Украине», — сообщается в телеграм-канале стачкома предприятия.

Также в сети появилось видео с обращением Куделевича, записанное в неизвестном месте. По его словам, утром 20 августа ему поступил звонок с приглашением «на встречу для разъяснения позиции Координационного совета». Там его якобы погрузили в микроавтобус. Подробности того, что происходило дальше, Дмитрий Куделевич в своем обращении не приводит.

Тем временем по всей стране продолжают устраивать митинги в поддержку Александра Лукашенко. К примеру, сегодня пройдут в том числе в Бресте, Гомеле, Жлобине, Мозыре, Жодино, Орше, Полоцке. Мы вчера рассказывали, как собирают на подобные митинги людей.

Солигорск. Беларуськалий работает в штатном режиме, заявили на предприятии. «Вчера работало и сегодня работает. Вопрос в том, что теперь делать с теми, кто не выходил на работу. Но еще никого не уволили», — рассказал «Спутнику» руководитель первичной профсоюзной организации ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза Андрей Рыбак.

Тем временем работники, которые 19 августа договорились, что каждый день в 9 утра будут собираться на центральной площади города и продолжать забастовку, продолжают выходить на акции солидарности. Вместе с ними собираются неравнодушные люди.

Баскетболистка Елена Левченко: «Скололо в груди, когда девушки выходили с Окрестина без нижнего белья».

Британский журнал The Guardian сегодня посвятил обложку протестам в Беларуси. Заголовок на обложке — «Сила цветов».

«На особо неугодных краской ставили метку. Их били на всех этапах». Рассказы задержанных после выборов.

«Мы не бандитов теперь боимся, а власть!» Прошла встреча жителей Заславля с прокурором и начальником РУВД

Прямо сейчас на трассе М1 76-летняя женщина устроила одиночный пикет. Говорит: «А кто, если не я?» Приехала из Минска на дачу, взяла флаг — и пошла в сторону Столбцов. Если увидите ее — передавайте привет.

Стоматолог в Бресте с балкона попросила силовиков не бить девушку — и получила пулю в живот.

Польша. Началась пресс-конференция Валерия и Вероники Цепкало. Они сейчас находятся в Польше, и вчера встречались с польскими дипломатами и парламентариями, передает ВВС.

Валерий Цепкало начал свою пресс-конференцию и рассказал, что сейчас он находится в Европе для того, чтобы налаживать международные контакты и информировать Запад о своей деятельности и ситуации в Беларуси.

Он рассказал, что ему удалось встретиться со многими западными лидерами и рассказать о ситуации в Беларуси многим западным СМИ.

Он рассказал, что удалось уже добиться многих договоренностей. В частности, если белорусские студенты будут отчислены из ВУЗов за свои оппозиционные взгляды, они смогут продолжить обучение в некоторых странах восточной европы.

Валерий Цепкало заявил, что Беларуси важно оставаться в «прекрасных» отношениях с Россией, так как республика зависит от РФ экономически и в целом очень связана.

Он также рассказал, что на международном уровне Беларуси не надо выбирать между Россией и Европой — с кем сотрудничать, а с кем нет, а надо стараться найти максимальное число партнеров: «Надо выбирать не или\или, а и\и».

Цепкало настаивает, что вхождение Беларуси в ЕС в настоящее время нереально. Но настраивать новое экономическое сотрудничество с Европой, по его словам, необходимо.

Минск. Бастующие сотрудники Белтелерадиокомпании в пятницу вновь собрались около Беларусьфильма, так как передвижение по улице Макаенка в районе здания Белтелерадикомпании по-прежнему ограничено.

— Мы продолжаем поддержку протестов и поиск вариантов, как и на какой платформе мы можем запуститься. Сотрудники Белтелерадиокомпании очень благодарны белорусам за поддержку, — рассказала Ксения Луцкина.

Мария Колесникова выступила с новым обращением к белорусам.

— Больше недели назад белорусы выбрали себе нового президента. А сейчас мы наблюдаем за тем, как старый президент демонстрирует, что президентом его делает не воля народа, а собственное желание, силовой захват. Неделю белорусы качаются на эмоциональных качелях. Боль, страх, душевный подъем, эйфория. апатия, гордость, надежда, бессилие, счастье. За эту неделю мы прожили множество жизней.

Белорусы, мы больше чем невероятные. За неделю мы сделали то, что у многих ушло бы столетие. Весь мир сходит с ума от белорусов. мы показали нашу силу, смелость, нашу порядочность, и упорство. Мы показали нашу готовность помочь, наш ум и сообразительность. Все, что власть не могла и не хотела делать для нас, мы сделали сами.

На первых полосах мировых газет белорусы гордые, красивые и отважные. Нам 26 лет внушали, что мы дефектные. В нас забивали чувство собственного достоинства и чувство нации. Не получилось. Белорусы снова стали белорусами в считанные часы. Еще две недели назад нас штрафовали за маленький флаг на зеркале машины, самым красивым флагом увешан весь город. Еще неделю назад нас забивали насмерть за то, что мы вышли на улицу.

Сергей Дылевский, лидер стачкома МТЗ, также прибыл на допрос в СК и поблагодарил собравшихся за поддержку, сообщает TUT.BY.

Преподаватели, студенты и выпускники МГУ требуют лишить Лукашенко звания почетного профессора вуза.

В последние дни в стране какая-то беда с печатными станками в типографиях.

«Народную Волю», как и «Комсомолку», тоже не напечатала типография. Пресс-конференция главного редактора издания по этому поводу пройдет сегодня в 11.00.

Также читатели пишут, что на съезде с трассы М1 в сторону агрокомбината дежурят машины ГАИ, проверяя въезжающих.

Сообщается, что Александр Лукашенко сегодня планирует посетить агрокомбинат «Дзержинский». Ожидается, что ему покажут несколько цехов. Он также намерен встретиться с работниками. Читатели сообщают, что работников с белыми ленточками не будут пускать на встречу.

Минск. Купаловский театр не будет открывать сезон и уходит в простой с 21 августа. Эту информацию TUT.BY подтвердил исполняющий обязанности директора театра Валерий Громада. По его словам причина простоя — «невозможность организации показа спектаклей». Дата окончания простоя не определена.

С утра 19 августа Купаловский театр был заблокирован: сотрудники и актеры не могут попасть в здание. Официальная версия — санитарный день. 19 и 20 августа объявлены выходными днями. Вчера, 20 августа, исполняющий обязанности директора Купаловского театра Валерий Громада заявил TUT.BY, что причиной такой ситуации стали официальные данные Минздрава о наличии ковидных.

К СК пришел Максим Знак. Люди встретили его аплодисментами. Сказал, чтобы не ждали, потому что допрос может длиться и 8 часов.

Руководителям структурных подразделений ОАО «БЕЛАЗ» в Жодино приказано принять все меры, чтобы исключить использование работниками мобильных телефонов для личных нужд в рабочее время, а также передвижение по заводу «без производственной необходимости». Такая информация содержится в Приказе «О соблюдении трудовой дисциплины и рабочего графика», подписанном на предприятии 19 августа генеральным конструктором БЕЛАЗа.

Есть в приказе и пункт о «последствиях нарушения законодательства об организации и участии в забастовках», сообщает Ex-press.by.

BelarusWatch готовит акции солидарности с белорусами во всем мире

Международная волонтерская инициатива BelarusWatch планирует 26 августа провести акции солидарности с белорусами во всем мире.

Об этом сообщается на странице акции.

«Наша цель — привлечь внимание к событиям в Минске и Беларуси, чтобы подтолкнуть лидеров стран к поддержке прав человека и демократии», — пишут организаторы.

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