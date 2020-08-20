20-летняя Дарья Скороход была задержана 11 августа, когда с друзьями направлялась на мирный митинг в Минске. Ее держали в изоляторе на Окрестина.

В эфире российского телеканала «Дождь» Дарья рассказала, что после задержания ее с друзьями около 5 часов возили по городу в тесной камере автозака. К ночи их привезли в местное РУВД, где поместили в «актовый зал». Там парней всю ночь избивали, а девушек пугали изнасилованием. Их заставили просидеть 13 часов без движения ладонями вверх.

На суде ей пришлось признать вину в «участии в массовых беспорядках», потому что тех, кто отказался, избивали ночью.

В изоляторе на Окрестина девушек держали без еды и воды в бетонном «колодце» — это прогулочная камера с решеткой сверху. Там около 45 девушек провели ночь. Дарья рассказывает, что боялась замерзнуть насмерть.

Ночью они слышали, как парней избивали на улице, заставляли петь гимн, кричать «я люблю ОМОН». Это происходило до рассвета. Утром девушек перевели в камеры, где невозможно было прилечь или сесть из-за количества людей. Там они провели время до ночи, пока не был дан приказ отпускать тех, кто находится на Окрестина. В первую очередь девушек. Это произошло после начала мирных женских протестов по всей Беларуси.