Ученые установили предназначение загадочных каменных структур на Аравийском полуострове. Исследования показали, что возраст этих памятников составляет около семи тысяч лет, то есть они старше Великих пирамид Гизы, сообщает The Holocene.

Структуры (мустатилы) обнаружили в пустынной местности при помощи аэрофотосъемки. Это короткие, но широкие платформы прямоугольной формы, между которыми выстроены низкие стенки длиной около 600 метров. С воздуха сооружение напоминало ворота.

Группа археологов во главе с Хью Грукаттом из Института химической экологии Макса Планка в рамках нового исследования изучила спутниковые снимки южного края пустыни Нефуд. Ученые выявили 104 ранее неизвестных мустатила.

Строения никогда не превышали в высоту одного метра. Крупные валуны помещались вертикально в землю, а между ними нагромождали более мелкие камни.

В одном месте ученые нашли следы древесного угля, который и помог им установить дату строительства. Известно, что в древности климат в регионе был значительно более влажным. И Сахара, и Аравийский полуостров были покрыты цветущими растениями.

Влажный период достиг пика на Аравийском полуострове примерно восемь тысяч лет назад, после чего пастбища стали сокращаться, уступая место засушливым пустынным землям. Ученые предположили, что мустатилы появились в то время как ритуальные центры. Местные жители проводили там обряды и приносили в жертву животных, чтобы умилостивить силы природы.