Глава литовского правительства Саулюс Сквернялис рассказал в своем Фейсбуке, что встретился с «национальным лидером Беларуси». Так политик назвал Светлану Тихановскую.

По словам Сквернялиса, они говорили об избирательной кампании, судебных процессах, ежедневных заботах и потребностях, с которыми Светлана Тихановская сталкивается во время пребывания в Литве, проблемах ее личной и семейной безопасности.

«Наша страна всегда поддерживала людей в Беларуси, которые стремятся к свободе и демократии. Мы видим пробуждение нации, мы все вместе их поддерживаем. Путь к свободному обществу будет нелегким и требует большой выдержки. Уверен, ее белорусам хватит» — написал Сквернялис.

Он заверил Светлану Тихановскую, что правительство Литвы вместе с партнерами в Польше, Латвии и Эстонии делает и будет делать все возможное для свободных и справедливых выборов в Беларуси и для того, чтобы «ее дети могли как можно скорее обнять своего отца на свободе».