Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный впал в кому после отравления. Об этом в Twitter сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

По ее словам, оппозиционер находится в больнице в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ. «Результатов анализов пока нет», — добавила она.

Ранее о том, что Навальный находится в коме II-й степени, писал Telegram-канал Baza.

Врачи поставили предварительный диагноз — острое отравление неустановленным психодиcлептиком (галлюциногеном). Предположительно, это был оксибутират натрия — cильный психодиcлептик, на вкус он соленый, не имеет цвета и запаха.

Навальному стало плохо на борту самолета во время полета из Томска в Москву. Экипаж посадил судно в Омске, блогера госпитализировали прямо на взлетной полосе аэропорта и поместили в токсикореанимацию омской больницы скорой помощи. Сопровождавшие его во время полета сказали врачам, что Навальный выпил энергетик. Кира Ярмыш утверждала, что он пил только чай.