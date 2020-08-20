В ближайшее время исполнять обязанности ректора учебного заведения будет проректор по учебной работе Александр Лаптенок.

Александр Лукашенко уволил ректора Академии управления при президенте Республики Беларусь Геннадия Пальчика, соответствующий указ №317 от 19 августа текущего года официально опубликован в четверг на Национальном правовом интернет-портале, сообщает Sputnik.

«В соответствии со статьей 84 Конституции Республики Беларусь постановляю освободить Пальчика Геннадия Владимировича от должности ректора Академии управления при президенте Республики Беларусь», — говорится в документе.

Там также указано, что в ближайшее время исполнять обязанности ректора будет проректор учебного заведения по учебной работе Александр Лаптенок.

О причинах увольнения Геннадия Пальчика не сообщается. На сайте Академии управления при президенте он все еще значится в должности ректора.

Пальчик в данный момент остается главным редактором научного журнала «Педагогическая наука и образование» и научно-практического журнала «Проблемы управления». Он также известен как автор более 160 научных работ, двух монографий и как соавтор учебных пособий.

За вклад в развитие системы образования бывший ректор Академии управления награжден Орденом «Содружество» Межпарламентской Ассамблеи государств–участников СНГ, медалью «За трудовые заслуги», нагрудным знаком «Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь», почетными грамотами Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, Парламента Беларуси, Национальной академии наук, Министерства образования Беларуси и Государственного комитета по науке и технологиям.

Пальчик был назначен на должность ректора в 2018 году — тогда новому главе учебного заведения Лукашенко поручил перевернуть всю систему образования.