20.08.2020, 18:19

Коронавирус в Беларуси: заразились 69950 человек, выздоровели — 67929 , умерли — 627. За последние сутки заразившихся стало больше на 149 человек, умерших — на 5

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Фото из открытого источника

На 20 августа выздоровели и выписаны 67929 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрированы 69950 человек с положительным тестом на COVID-19, на 149 больше, чем днем ранее. Всего проведено 1446398 тестов.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 627 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 5.

По данным университета Джонса Хопкинса (США) в мире сейчас 22453449 заболевших от COVID-19., умерли с этой инфекцией 782019 человек.

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