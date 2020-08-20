Генеральный прокурор Александр Конюк утверждает, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

Прокуратурой возбуждено дело по статье 361 Уголовного кодекса.

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич заявил, что СК принял к производству дело по «факту публичных призывов к захвату государственной власти».

Юрист и член Координационного совета Максим Знак прокомментировал TUT.BY возбуждение данного уголовного дела.



— Мы делали все открыто и прозрачно, все опубликовано и есть в документах Совета. Мы не усматриваем в этом какого-то нарушения закона, наоборот видим действия законные, направленные на восстановление законности в стране. Если это преступление, то у нас в стране большие проблемы с законностью, — сказал он.



— Все цели и способы являются законными, основаны на Конституции Республики Беларусь. Члены Координационного совета не распространяли призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, — заявили в Совете.



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