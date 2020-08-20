Координационный совет направил в Генеральную прокуратуру, КГБ, Следственный комитет и МВД требование о проведении срочной встречи.

«20.08.2020 были направлены официальные обращения в адрес Генеральной Прокуратуры, Следственного Комитета, МВД, КГБ с требованием срочного проведения встреч для обсуждения требований большинства граждан Республики Беларусь, изложенных в Резолюции (КС)», — говорится в распространенном заявлении КС, передает «Интерфакс».

В заявлении также говорится, что информация о работе КС и принятой накануне резолюции направлены в СМИ и в трудовые коллективы. Также организуется участие членов КС в мероприятиях, проводимых по всей территории Беларуси, в том числе, в мирных акциях, встречах работников трудовых коллективов.

Кроме того, принято решение о расширении состава КС для включения в него большего количества профессионалов, готовых работать для разрешения политического кризиса, отмечается в заявлении.

Как сообщалось, в четверг генпрокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что деятельность Координационного совета является антиконституционной и направлена на захват государственной власти. В связи с созданием КС возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В ответном заявлении КС подчеркнул законность своей цели и методов, несмотря на возбуждение уголовного дела в связи с его созданием.

«В связи с публичным заявлением генерального прокурора А.В.Конюка о возбуждении уголовного дела по ст. 361 УК РБ по факту создания Координационного совета, считаем необходимым еще раз подтвердить, что цели Координационного совета и способы достижения этих целей чётко изложены в Регламенте Координационного совета и принятой резолюции», — говорится в заявлении КС.

«Все цели и способы являются законными, основаны на Конституции Республики Беларусь», — подчеркивается в заявлении.

Там также отмечается, что «члены Координационного совета не распространяли призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».