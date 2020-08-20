В Могилеве сразу две инициативы решили стать посредниками между властями и протестующими. Но последние об этом не знают. Репортаж DW.

В Могилеве, начиная с минувших выходных, горожане ежедневно собираются на акции протеста возле горисполкома. Требовать отчета власти перед народом выходит от одной до трех тысяч человек, о чем еще пару месяцев назад никто даже не мечтал.

А в минувшее воскресенье по разным оценкам на улицы вышло от 8 до 15 тысяч человек, что можно считать рекордом с момента независимости Беларуси. Тем не менее, несмотря даже на такое количество протестующих, никакого центра принятия решений у них до сих пор нет.

Диссидент Цурпанов против государственного штаба

Первым предъявить претензии городским властям Могилева сообразил диссидент с тридцатилетним стажем Валадар Цурпанов. Имея большой опыт уличной борьбы, он пошел старым проверенным путем. Во время воскресной акции собрал вокруг себя максимально возможное количество людей и предложил проголосовать за его кандидатуру в качестве официального переговорщика с властями. Получив таким образом народный мандат, правда без какой-либо письменной фиксации, он составил «Резолюцию участников митинга протеста» из пятнадцати требований — от отставки диктатора Лукашенко до восстановления работы интернета.

С этим документом он отправился на встречу в облисполком, и оказалась, что его тактика выбрана удачно. Заявление с требованием протестующих принял лично председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц в присутствии своего зама Валерия Малашко и председателя горисполкома Владимира Цумарева.

«И на встрече они, по крайней мере, не отрицали, что у них есть свой штаб, руководителем которого по статусу должен быть Леонид Заяц», — отмечает Валадар Цурпанов. Таким образом, по его словам, становится понятно, на ком лежит ответственность за происходившее в городе.

Казалось бы, дело сделано. Но есть один нюанс — на следующий день собравшиеся на площади в Могилеве снова задавались вопросами, что делать и кто их представит на переговорах с властями. Об инициативе Цурпанова мало кто был осведомлен, и в итоге он признал, что пока остается один, так как протестующие не понимают политического устройства страны.

Штаб №2 — Координационный совет Могилевской области

17 августа стало известно, что в Минске был создан Координационный совет по трансферу власти. Могилевские активисты предприняли попытку создать нечто подобное. Ядром объединения стал лидер областного отделения Объединенной гражданской партии (ОГП) и доверенное лицо Светланы Тихановской Владимир Шанцев.

Политик также является ветераном демократического движения и провел, пожалуй, самую насыщенную политическую кампанию. Ежедневно он учил волонтеров правильно заполнять подписные листы, предоставил место для хранения аудиоаппаратуры, объяснял смысл статей Избирательного кодекса и вел митинги.

Два дня назад, говорит Шанцев, создан Координационный совет Могилевской области, в который вошли, по его выражению, «все, кого нашли» — а именно представители оставшихся на плаву оппозиционных политических партий ОГП, БНФ, социал-демократы Николая Статкевича. Уже от имени этой структуры были поданы заявление в прокуратуру о расследовании преступлений милиции и требование к местной телерадиокомпании предоставить эфир.

Владимир Шанцев отмечает, что он — также, как и Цурпанов — заручившись поддержкой протестующих, ранее подавал свои требования к властям. Их было не так много: признать Светлану Тихановскую президентом и расследовать случаи массового жестокого избиения горожан 10-11 августа в спортзале Ленинского РОВД.

Что делать дальше протестующим в Беларуси?

Однако 18 августа стало понятно, что и эта инициатива пока захлебнулась. В этот день в городе прошли два митинга. На площади Ленина перед облисполкомом власти провели акцию в поддержку Лукашенко, на которую, не стесняясь, свозили автобусами бюджетников. А перед горисполкомом снова собрались оппоненты Лукашенко, и количество протестующих явно выросло по сравнению с предыдущими вечерами.

Во избежание эксцессов председатель горисполкома Владимир Цумарев обратился к Шанцеву с предложением провести разрешенный оппозиционный митинг возле Ледового дворца в нескольких километрах от центра города. Политик согласился с доводами и подготовил там площадку для выступления всех желающих.

Но демонстранты наотрез отказались уходить от здания горисполкома. Более того, когда Владимир Шанцев рассказал о диалоге с руководителем города, один из протестующих назвал его провокатором. В итоге Шанцев признал, что никак не может повлиять на людей и попросил через охрану передать это главе горисполкома.

Долгосрочный наблюдатель и координатор кампании «Правозащитники за свободные выборы» Алексей Колчин отмечает, что масштабность акций протеста в Могилеве несколько ниже, чем в западной части страны. Но вопреки стереотипам, это не связано, например, с влиянием соседней России. Причина протестов одинакова для всех регионов: «Устали от Лукашенко».

На улицу, продолжает правозащитник, стали выходить люди, у которых нет совершенно никакого политического опыта. И они постоянно спрашивают, что нужно делать дальше, а кому адресованы эти вопросы непонятно. Запрос на лидерство явно есть, но пока у представителей «старой оппозиции» не получается, а новых ярких личностей нет. Все будет зависеть от способности горожан самоорганизоваться.