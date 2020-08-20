Главу белорусских католиков не пустили в СИЗО к задержанным

19 августа главу Римско-католической церкви в Беларуси архиепископа Тадеуша Кондрусевича не пустили посетить задержанных участников акций протеста в СИЗО на переулке Окрестина в Минске. Об этом сообщает сatholic.by.

«Внутрь архиепископа не пустили. На улице, под дождем, иерарх молился вместе с группой верующих, среди которых были и духовные лица, и участницы движения «Матери в молитве». После молитвы архиепископ больше часа разговаривал с людьми, которые были лишены свободы на Окрестина, и с волонтерами, которые оказывают им поддержку», — сообщает портал.

С архиепископом с изолятору пришли также сотрудники благотворительного католического общества Caritas, Христианского центра «Добровольной миссии Доброго самаритянина» и волонтеры. Напомним, в последние дни Кондрусевич неоднократно призывал власти освободить всех незаконно задержанных граждан и прекратить насилие. 14 августа он обращался к Лукашенко, 18 августа — к Караеву. Ни одного ответа РКЦ в Беларуси не получила.