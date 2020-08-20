Митинги за перемены и за действующую власть, забастовки рабочих и протесты служащих, реакция в мире на происходящее в Беларуси – предлагаем обзор событий.

Стало известно, что члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павлу Латушко поступают угрозы и «рекомендации» покинуть Беларусь. Об этом он сообщил в интервью BBC. Экс-директор Купаловского театра был уволен за поддержку протестов. Его семья была вынуждена уехать из страны сразу после того, как он заявил о своей позиции.

Для семьи погибшего в Минске демонстранта Александра Тарайковского уже собрали почти 15 тысяч евро помощи, сообщила его гражданская жена Алена изданию «Наша нива». У нее двое детей — общая трехлетняя дочь с Тарайковским и старшая, которой 11 лет. 34-летний Александр Тарайковский погиб 10 августа во время силового разгона протестов. На опубликованных впоследствии видеокадрах видно, что демонстрант с пустыми руками шел в сторону силовиков, а после выстрела упал. Семье сообщили, что он умер от потери крови. На месте гибели Тарайковского появился народный мемориал, куда белорусы каждый день приносят цветы.