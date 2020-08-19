«За Бацьку!» Где сегодня в Могилевской области пройдут провластные акции

По всей Беларуси власти сейчас собирают акции в поддержку Лукашенко, на которые собирают бюджетников. В частности, вчера такие акции прошли в Могилеве, в Кричеве и Хотимске.

В редакцию «МогилевОнлайн» приходят многочисленные сообщения, что бюджетников побуждают участвовать в этих мероприятиях кнутом или пряником — угрожают санкциями вплоть до увольнения за отказ или обещают премии и отгулы за согласие.

Сегодня, как сообщают районные газеты, провластные мероприятия состоятся в Горках, Быхове, Дрибине, Круглом, Чаусах. Место и время почти везде одинаковое — в 17:00 на центральной площади райцентра. Исключение составил Быхов: там акция начнется в 17:30.

В Круглом собрались провести целое шествие. Оно начнется в 17:20.

А в Чаусах в организации рассылают специальную памятку, чтобы бюджетники ничего не забыли.