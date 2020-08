Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта и глава правительства Бубу Сиссе арестованы поднявшими мятеж военнослужащими, сообщил во вторник вечером сайт журнала Jeune Afrique. Издание уточнило, что эту информацию редакции подтвердили «несколько правительственных и дипломатических источников».

«Ибрагим Бубакар Кейта находился в своей резиденции Себеникоро, в Бамако, когда его арестовали взбунтовавшиеся военные около 16:30 по местному времени (19:30 по Москве. — Прим. «Интерфакса»). Он был в компании премьер-министра Бубу Сиссе и своего сына, депутата Карима Кейта», — передает Jeune Afrique.

Также в руках мятежников оказался министр обороны Мали генерал Ибрагим Дахиру Дембеле.

Ранее сообщалось, что правительство Мали призвало к спокойствию и заявило о готовности к участию «в братском диалоге с целью устранить все недоразумения», передает «Интерфакс».

«Правительство призывает к разуму и к патриотическому чувству и просит, чтобы оружие замолчало», — цитировал Jeune Afrique коммюнике малийского премьер-министра Бубу Сиссе, отметив, что власти, наконец, после нескольких часов молчания с начала мятежа подали голос.

Coup in progress in Mali to bring an end to the French-backed administration of President Ibrahim Boubacar Keita.

The protesters whose movement led to the coup want the end of France's influence in the country. pic.twitter.com/BF43NcEIUi

— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) August 18, 2020