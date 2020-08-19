В военном госпитале Минска умер 43-летний Геннадий Шутов. Об этом TUT.BY рассказали родственники брестчанина. Он получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в районе Московской администрации Бреста во время протестов.

Родственники двое суток не могли найти Геннадия Шутова. Выяснили, что его доставили сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск. Дочь Людмила рассказывала TUT.BY что у отца огнестрельная травма, «повреждения мозга тяжелые и обширные, врачи не дают никакого прогноза».

Геннадий Шутов умер в госпитале сегодня, 19 августа, в 10.20.

В МВД сообщили, что в Бресте вечером 11 августа милиция стреляла в протестующих из огнестрельного оружия на поражение. По данным милиции, есть раненый. Имели ли они в виду Геннадия Шутова, неизвестно.

Милиция уточняет, что на поражение стреляли для защиты жизни и здоровья сотрудников от «группы агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках», когда тех не остановили предупредительные выстрелы вверх.

9−11 августа в скорую и больницы Бреста обратились около 100 человек с ушибами мягких тканей, травмами рук и ног, грудной клетки, живота. Госпитализировали 23 человека, некоторым из них потребовались операции.