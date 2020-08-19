В Брюсселе в среду, 19 августа, начался чрезвычайный саммит с участием глав государств и правительств стран ЕС по ситуации в Беларуси.

Он проходит в формате видеоконференции, сообщает DW.

«Народ Беларуси имеет право решать свое будущее и свободно избрать своего лидера. Насилие против протестующих недопустимо и непозволительно», — написал в микроблоге Twitter председатель Евросовета Шарль Мишель.

Участники конференции обсудят, какую дополнительную помощь они могут оказать Беларуси. В качестве вариантов, в частности, упоминалось учреждение фонда помощи жертвам репрессий, финансирование проектов в поддержку медийного плюрализма в этой стране, консультирование по вопросам реформы правоохранительных органов, расширение студенческого обмена, а также облегчение доступа белорусов к рынку труда в Евросоюзе.

В пятницу, 14 августа, главы МИД государств Евросоюза согласовали введение санкций в отношении лиц, которые могут быть причастны к насилию против демонстрантов и фальсификации результатов выборов в Беларуси. Евросоюз уже приступил к составлению санкционного списка.

Глава Евросовета поговорил с Путиным

В преддверии саммита Шарль Мишель по телефону пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным. «Только мирный и по-настоящему инклюзивный диалог может разрешить кризис», — написал он в Twitter по итогам беседы.

В свою очередь главный кандидат от оппозиции на выборах Светлана Тихановская призвала Европейский совет не признавать официальных результатов голосования, согласно которым Лукашенко получил более 80 процентов голосов, а она — лишь 10 процентов.

В ответ на требования Польши и Чехии

Объявление Мишеля о проведении видеосаммита стало прежде всего ответом на требования Польши и Чехии. Еще 14 августа, во время внеочередного заседания министров иностранных дел стран ЕС, представители этих государств потребовали созвать встречу, чтобы придать заявлениям Брюсселя в отношении Минска больший политический вес.