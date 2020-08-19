Вдова известного государственного служащего и дипломата Михаила Маринича Татьяна Маринич обратилась к чиновникам с открытым письмом.

Я обращаюсь к членам белорусского правительства, должностным лицам, руководителям государственных органов управления и государственных предприятий.

Встаньте на сторону народа! Сделайте соответствующее заявление.

Я знаю, как сложно сделать первый шаг. Страх – это нормальное человеческое чувство. Не все способны его преодолеть. Мой муж сделал это почти 20 лет назад. Он был одним из первых, кто подал в отставку после многолетней работы на постах мэра Минска, Министра внешних экономическим связей и Чрезвычайного и Полномочного Посла. Я только сейчас понимаю, чего ему стоил такой шаг, когда прошло совсем немного времени после серии убийств конца 90х. Но для моего мужа чувство собственного достоинства всегда было превыше всего. Уже тогда было понятно, что Михаила Маринича поддержало бы большинство чиновников. Он пользовался неизменным авторитетом и уважением коллег и многих белорусов. Именно поэтому режим с ним жестоко расправился. За свою позицию, свою смелость мой муж поплатился здоровьем и жизнью.

Сегодня время другое. Вы видите, что абсолютное большинство белорусов желает перемен. От вашей личной позиции, позиции каждого государственного служащего зависит, не то, свершатся ли перемены (народ уже сделал свой выбор), а то, как скоро они произойдут, как скоро мы все будем жить в новой счастливой Беларуси. Если вы видите свое будущее, будущее своих детей в Беларуси, внесите свой вклад в ускорение перемен. Они зависят от каждого из нас.

Не бойтесь сделать первый шаг. Если вы не готовы заявить об отставке, просто выразите свое несогласие с насилием. Я уверена, вас не может не шокировать то зверство, нечеловеческое отношение, насилие в отношении наших сограждан, которые выражают свою позицию в мирных протестах. Я знаю, что значит для вас терпеть то унижение, хамство, угрозы, страх, с которыми вы живете каждый день, работая только на одного человека. Многие из вас – профессионалы с большой буквы, и ваш опыт и профессионализм будет востребован в новой Беларуси. Вы обретете возможность реализации своих инициатив и признание как профессионалов своего дела. Вы сможете работать на благо всего народа Беларуси.

Сделайте пост в соцсетях, запишите видео, так как это сделали ваши коллеги Игорь Лещеня, Павел Латушко, директор МЗКТ Алексей Римашевский. Вы убедитесь, что ваша позиция будет поддержана миллионами белорусов и созвучна большинству государственных служащих.

Народ Беларуси примет вас с любовью и уважением к вашему поступку. Главные символы перемен в Беларуси – любовь и чувство собственного достоинства. Не теряйте себя, не теряйте свою совесть, станьте на сторону народа Беларуси. Вам кажется, что вам есть, что терять, но обретете вы гораздо больше – любовь и уважение своего народа.

Татьяна Маринич,

вдова Михаила Маринича,

белоруска