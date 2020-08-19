Правительство Швеции заявило о частичной заморозке финансовой помощи Беларуси в связи с ситуацией в стране.

Как написал в сети микроблогов Twitter министр по вопросам международного сотрудничества Петер Эрикссон, будет заморожена меньшая часть помощи — та, которая шла на проекты с участием государственных органов власти. Он отметил, что в основном Швеция направляла помощь на проекты гражданского общества — «тех, кто сейчас находится на улицах и требует перемен».

Решение шведских властей коснется программы сотрудничества с Центральным банком Беларуси и проекта по улучшению делового климата в стране при участии Министерства экономики. Сумма затрат по этим проектам составляет 25,5 млн шведских крон ($2,9 млн) при том, что общий объем помощи Беларуси достигает 120 млн шведских крон ($13,8 млн), пишет «Коммерсант».