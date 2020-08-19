В среду, 19 августа, православные верующие отмечают один из двенадцати наиважнейших христианских праздников — Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, сообщила БЕЛТА.

Как сказано в Евангелие что Иисус незадолго до своих страданий взошел вместе с тремя ближайшими учениками — Иаковом, Иоанном и Петром — на гору Фавор помолиться. Там он предстал перед ними преображенным, чтобы раскрыть свою Божью сущность.

— И преобразился перед ними: и просияло лицо его, как солнце, одежды же его стали белыми, как свет, — говорится в Евангелии.

Своим преображением Спаситель показал людям, какими станут они в будущей жизни, в Царстве Небесном, и как преобразится тогда весь земной мир.

С праздником Преображения также связан древний обычай — благословлять плоды нового урожая. В Беларуси это обычно яблоки. Поэтому в народе праздник и называют яблочный Спас. Кстати, ранее считалось, что до яблочного Спаса фрукты употреблять в пищу было не положено. И лишь после освящения в церкви их приносили домой и разговлялись. На Спас во многих местах освященные в церкви яблоки несли на кладбище, где каждому родичу клали на могилу по одному плоду.

В этот день освящением яблок и меда задабривают приближающуюся осень. Среди всех плодовых деревьев яблоня особо почитаема у восточных славян. Она не только символизирует жизнь, вечность и бессмертие, считалось, что она может наделить этим и человека, одарив его плодами.

Яблочный Спас еще именуют Осенинами. На него приходится встреча осени. Ночи с этого дня становятся холодней, начинается отлет аистов в дальние края. Если они собирались на юг за неделю перед Спасом, это означало, что зима придет раньше и будет морозной, а весна – теплой. Если после Спаса осень окажется теплой, зима будет поздней, а весна — холодной.