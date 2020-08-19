Около 100 человек, пострадавших в ходе протестов в Беларуси, до сих пор остаются в больницах, также есть список из 50 человек, судьба которых на данный момент не установлена.

Об этом сообщил представитель лишённого регистрации правозащитного центра «Весна» Сергей Сыс, передает «Интерфакс».

«На данный момент еще около 100 человек находятся в госпиталях и больницах. Это люди, которые получили наиболее тяжелые повреждения», — сказал он в ходе онлайн-включения на брифинге в Киеве в среду.

По словам Сыса, у этих людей зафиксировали травмы головы, ранения резиновыми пулями и переломы ног. Он напомнил, что всего в больницы попало более 250 человек.

Кроме того, добавил он, правозащитный центр «Весна» занимается поиском пропавших без вести, и сейчас есть список из 50 людей, судьба которых пока не установлена.

«Сегодня с утра до этого времени нам удалось найти трех людей из этого списка. К сожалению, один из них сегодня, как сообщалось, умер в военном госпитале от пулевого ранения в голову. Ранение не резиновой пулей, а боевым патроном», — подчеркнул Сыс.

Он сообщил, что на данный момент в Беларуси зафиксировано три смерти в ходе массовых волнений и выступлений граждан.

По словам Сыса, центр «Весна» сейчас устанавливает личности всех жертв и пострадавших от действий силовых структур в период с 9 по 13 августа.

«На данный момент практически все задержанные, а это около 7 тысяч человек по всей Беларуси, освобождены. Тем не менее, остается несколько человек, которых обвиняют в административном правонарушении, в уголовном деле по массовым беспорядкам. Всего сейчас по уголовным делам проходят в Беларуси около 100 человек», — отметил Сыс.

По словам правозащитника, центр ведет видеофиксацию всех преступлений и вреда здоровью, нанесенных участникам акций протеста. На данный момент сотрудниками «Весны», согласно международным методикам, сделана видеофиксация более 100 пострадавших с тем, чтобы предъявить их международному сообществу и использовать в дальнейшем как основание для предъявления обвинения виновным в этих преступлениях.