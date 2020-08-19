Лукашенко 19 августа указом назначил Романа Головченко премьер-министром Беларуси с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания.

Еще одним указом Лукашенко назначил членов правительства:

Николая Снопкова — первым заместителем премьер-министра,

Владимира Кухарева — заместителем премьер-министра,

Юрия Назарова — заместителем премьер-министра,

Игоря Петришенко — заместителем премьер-министра,

Александра Субботина — заместителем премьер-министра,

Владимира Колтовича — министром антимонопольного регулирования и торговли,

Руслана Пархамовича — министром архитектуры и строительства,

Юрия Караева — министром внутренних дел,

Андрея Хмеля — министром жилищно-коммунального хозяйства,

Владимира Караника — министром здравоохранения,

Владимира Макея — министром иностранных дел,

Игоря Луцкого — министром информации,

Юрия Бондаря — министром культуры,

Виталия Дрожжу — министром лесного хозяйства,

Виктора Хренина — министром обороны,

Игоря Карпенко — министром образования,

Сергея Наливайко — министром по налогам и сборам,

Владимира Ващенко — министром по чрезвычайным ситуациям,

Андрея Худыка — министром природных ресурсов и охраны окружающей среды,

Петра Пархомчика — министром промышленности,

Константина Шульгана — министром связи и информатизации,

Ивана Крупко — министром сельского хозяйства и продовольствия,

Сергея Ковальчука — министром спорта и туризма,

Алексея Авраменко — министром транспорта и коммуникаций,

Ирину Костевич — министром труда и социальной защиты,

Юрия Селиверстова — министром финансов,

Александра Червякова — министром экономики,

Виктора Каранкевича — министром энергетики,

Олега Слижевского — министром юстиции,

Валерия Вакульчика — председателем Комитета государственной безопасности,

Дмитрия Пантуса — председателем Государственного военно-промышленного комитета,

Дмитрия Матусевича — председателем Государственного комитета по имуществу,

Александра Шумилина — председателем Государственного комитета по науке и технологиям,

Валентина Татарицкого — председателем Государственного комитета по стандартизации,

Анатолия Лаппо — председателем Государственного пограничного комитета,

Юрия Сенько — председателем Государственного таможенного комитета.