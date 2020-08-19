Лукашенко 19 августа указом назначил Романа Головченко премьер-министром Беларуси с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания.
Еще одним указом Лукашенко назначил членов правительства:
Николая Снопкова — первым заместителем премьер-министра,
Владимира Кухарева — заместителем премьер-министра,
Юрия Назарова — заместителем премьер-министра,
Игоря Петришенко — заместителем премьер-министра,
Александра Субботина — заместителем премьер-министра,
Владимира Колтовича — министром антимонопольного регулирования и торговли,
Руслана Пархамовича — министром архитектуры и строительства,
Юрия Караева — министром внутренних дел,
Андрея Хмеля — министром жилищно-коммунального хозяйства,
Владимира Караника — министром здравоохранения,
Владимира Макея — министром иностранных дел,
Игоря Луцкого — министром информации,
Юрия Бондаря — министром культуры,
Виталия Дрожжу — министром лесного хозяйства,
Виктора Хренина — министром обороны,
Игоря Карпенко — министром образования,
Сергея Наливайко — министром по налогам и сборам,
Владимира Ващенко — министром по чрезвычайным ситуациям,
Андрея Худыка — министром природных ресурсов и охраны окружающей среды,
Петра Пархомчика — министром промышленности,
Константина Шульгана — министром связи и информатизации,
Ивана Крупко — министром сельского хозяйства и продовольствия,
Сергея Ковальчука — министром спорта и туризма,
Алексея Авраменко — министром транспорта и коммуникаций,
Ирину Костевич — министром труда и социальной защиты,
Юрия Селиверстова — министром финансов,
Александра Червякова — министром экономики,
Виктора Каранкевича — министром энергетики,
Олега Слижевского — министром юстиции,
Валерия Вакульчика — председателем Комитета государственной безопасности,
Дмитрия Пантуса — председателем Государственного военно-промышленного комитета,
Дмитрия Матусевича — председателем Государственного комитета по имуществу,
Александра Шумилина — председателем Государственного комитета по науке и технологиям,
Валентина Татарицкого — председателем Государственного комитета по стандартизации,
Анатолия Лаппо — председателем Государственного пограничного комитета,
Юрия Сенько — председателем Государственного таможенного комитета.