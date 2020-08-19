Координационный совет, созданный сторонниками экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, сформировал в среду, 19 августа, президиум.

Как сообщает пресс-служба совета, в него вошли лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, международный медиатор Лилия Власова, представитель МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и бывший глава Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко.

У структуры нет политической программы, цель создания – организация мирной передачи власти.