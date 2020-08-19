По словам канцлера ФРГ Меркель, голосование не было ни справедливым, ни свободным. В Брюсселе завершился чрезвычайный саммит по ситуации в Беларуси.

Главы государств и правительств стран ЕС не признают результатов выборов президента Беларуси. Об этом в среду, 19 августа, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам чрезвычайного саммита в Брюсселе.

По ее словам, голосование не было ни справедливым, ни свободным.

«Выборы не были ни справедливыми, ни свободными, и по этой причине результат этих выборов не может быть признан», — указала глава кабмина Германии, которая с 1 июля по ротации является председателем Совета ЕС.

Канцлер ФРГ говорит о массовых нарушениях на выборах

Нет никаких сомнений в том, что имели место массовые нарушения, отметила Меркель по итогам продолжавшихся около трех часов консультаций. «Мы осуждаем жестокое насилие против людей», — добавила она. Все политзаключенные должны быть безоговорочно освобождены, подчеркнула канцлер. Кроме того, необходим национальный диалог, на котором настаивает оппозиция, уверена глава кабмина ФРГ. «Мы стоим (на стороне. — Ред.) мирных демонстрантов», — резюмировала Ангела Меркель.

Глава Евросовета пообещал санкциии «ответственным за насилие»

Глава Евросовета Шарль Мишель в свою очередь также подчеркнул, что итоги выборов не будут признаны. Кроме того, ЕС введет санкции против «значительного числа тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах», — добавил он. Мишель призвал Минск найти мирный выход из кризиса.

Для участия в саммите, проходившем в формате видеоконференции, многие главы государств и правительств стран ЕС специально прервали летнюю паузу.

В Беларуси десятый день не стихают протесты

Главный кандидат от оппозиции на президентских выборах в Беларуси 9 августа Светлана Тихановская ранее призвала Европейский совет не признавать официальных результатов голосования, согласно которым Лукашенко получил более 80 процентов голосов, а она — лишь 10 процентов. «Я призываю вас не признавать этих мошеннических выборов. Лукашенко утерял всякую легитимность в глазах нашего народа и мира», — сказала Тихановская в видеообращении к Евросовету, выложенном в YouTube в среду, 19 августа.

В Беларуси уже деcятый день не стихают акции протеста и забастовки, начавшиеся после президентских выборов 9 августа.