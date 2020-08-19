МВД Беларуси отрицает применение огнестрельного оружия против участников акций протеста в стране, настаивая, что в арсенале силовиков было только нелетальное. Документальные свидетельства и официальные заявления подтверждают, что при разгоне протестов использовались резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Такое оружие условно называют «гуманным», при обычном применении оно не должно приводить к тяжелым травмам, увечьям и тем более к смерти, что следует из самого названия. Однако на сегодняшний день известно о гибели как минимум двух человек, раненных «нелетальным» оружием.

В обоих случаях речь предположительно идет о резиновых пулях: 34-летний Александр Тарайковский в Минске получил открытую рану грудной клетки и умер от массивной кровопотери, а 43-летний Геннадий Шутов — тяжелое проникающее ранение головы, причем пулю врачи так и не смогли вытащить несмотря на несколько проведенных операций.

«Резиновые» пули далеко не всегда сделаны собственно из резины, поясняет Русская служба BBC. Они могут быть из дерева, отвержденной пены, пластика, из плотной резины без металлического сердечника или с ним. Вне зависимости от типа, после выстрела эти боеприпасы имеют начальную скорость, сравнимую с обычной пулей, и на близком расстоянии способны нанести тяжелые травмы или убить человека.

Абсолютно безопасного способа применить резиновые пули просто не существует, говорит преподаватель университета Беркли, врач Рохини Хаар, изучавшая последствия применения подобных спецсредств. Согласно исследованию правозащитной группы «Врачи за права человека», изучившей 1984 случая причинения травм и увечий от резиновых пуль, в 15% случаев это привело к инвалидности, в 3% — к смерти пострадавших. При попадании такой пули в глаз в 84% случаев результатом стала потеря зрения.

Светошумовые гранаты могут поражать цель резиновой картечью или пластиковыми осколками. После взрыва они ослепляют вспышкой яркого света, а уровень звукового воздействия может достигать 160-180 децибел, что врачи считают небезопасным даже при кратковременном применении. Временная глухота может продолжаться до 6 часов. А температура горения пиротехнической начинки превышает температуру горения вулканической лавы. Взрыв светошумовой гранаты в непосредственной близости от человека может привести к смерти или тяжелым увечьям.

Согласно отчету международной экспертной организация iSANS по итогам анализа данных 350 пациентов, обратившихся за медицинской помощью в Минске с 9 по 13 августа, у пострадавших фиксировались взрывные и минные травмы от применения светошумовых гранат, а также оскольчатые ранения разных частей тела, рваные и скальпированные раны, термические ожоги, баротравмы, разрыв барабанной перепонки, ушное кровотечение.

Слезоточивый газ поражает глаза, нос, рот, легкие и кожу, приводит к ожогам роговицы глаз, химическим ожогам легких и более серьезным последствиям. В Минске у пострадавших отмечались химические ожоги глаз, последствия токсического воздействия на организм газов, паров и дымов. По свидетельству очевидцев, перцовый газ был применен против 25-летнего жителя Гомеля Александра Вихора, который был задержан в первый день протеста 9 августа и умер в больнице три дня спустя по не установленной пока причине.

Правозащитники подчеркивают, что нелетальное оружие должно использоваться в последнюю очередь, когда уровень насилия становится неконтролируемым. Поэтому действия силовиков при разгоне, задержании и перевозке протестующих в Беларуси эксперты квалифицируют как пытки и жестокое, бесчеловечное обращение.

«Столкновения с силовиками не являлись целью участников протестов, носили эпизодический характер и происходили в ответ на непропорциональное применение силы со стороны правоохранителей. Жестокий ответ правоохранителей был совершенно не мотивирован действиями подавляющего большинства участников протестов и был очевидно непропорционален и направлен на устрашение и наказание участников протестов и других людей», — говорится в отчете iSANS.

Значительная часть травм и ранений пострадавших стала результатом применения самого популярного спецсредства — дубинок. У пострадавших фиксируются черепно-мозговые травмы различной тяжести, сотрясение мозга, кровоизлияния под мозговые оболочки, переломы костей черепа, конечностей, ребер, повреждения суставов, тупые травмы, гематомы, кровоподтеки, ушибы и т.д.. Множественные травмы такого типа у десятков пациентов указывают на то, что люди подвергались неоднократному и систематическому насилию. «Не вызывает никаких сомнений, что эти действия носили патологически жестокий и садистский характер», — резюмируют эксперты. Многие пострадавшие получили существенный и долговременный ущерб здоровью.