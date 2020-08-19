Константина Шимакова, директора музея в Волковыске, который отказался подписать протокол и пропал, нашли мертвым. Об этом сообщило ПСО «Ангел».

Напомним, Константин Шишмаков, директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона, пропал 15 августа. Он отказался подписывать протокол избирательной комиссии, позвонил жене около 17.00 и сказал: «Я здесь работать больше не буду, еду домой».

Отец Константина Андрей Шишмаков говорит, что после окончания работы на участке его сыну и еще одному парню предложили машину, которая довезла бы их до дома. Они отказались, сказав: «Нам нечего стыдиться, мы пойдем сами». Дома молодой человек так и не появился, пишет tut.by.

«Администрация группы не комментирует обстоятельств гибели. Надеемся на ваше понимание», – сказано в посте поисково-спасательного отряда «Ангел».

СК пока не дал официального комментария.

Сотрудники Национального художественного музея Беларуси и Национального исторического музея вышли на акцию в его поддержку. Также они выразили солидарность со всеми белорусами, которые пропали до и после выборов.