Канцлер Австрии Себастьян Курц полагает, что необходим диалог между белорусским президентом Александром Лукашенко и оппозицией.

Евросоюз должен ввести санкции против тех, кто несет ответственность за насилие в отношении демонстрантов и представителей оппозиции в Беларуси, об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает Sputnik.

«Это требует ясной реакции. Я рад, что состоится специальный саммит по ситуации в Белоруссии. Поскольку я считаю, что будет иметь решающее значение ясная реакция ЕС на такое поведение. На мой взгляд, санкции необходимы против тех, кто несет ответственность за насилие», — заявил Курц в преддверии саммита Евросоюза.

Он также полагает, что в стране необходимо провести новые выборы, «которые пройдут свободно и справедливо». Курц отметил, что в свете сложившейся в стране ситуации необходим диалог между Александром Лукашенко и оппозицией.

Саммит ЕС, где будет обсуждаться ситуация, сложившаяся в Беларуси, пройдет сегодня в формате видеоконференции.