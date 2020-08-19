Август 1991-го. Что такое путч? Кто за что боролся? И хотел ли кто-то развалить СССР?

19 августа 1991 года в СССР начался Августовский путч: попытка захвата власти группой высших должностных лиц, сопровождавшаяся вводом войск в Москву и противостоянием у Белого дома. Августовские события предрешили дальнейшую судьбу страны — в декабре 1991 года Советский Союз перестал существовать. Одни уже не помнят события того времени, а другие – не знают о них. Публикуем ответы на некоторые вопросы, касающиеся августа 91-го, которые были подготовлены информационным ресурсом «Медуза».

Путч — это значит революция?

Путч — это антиконституционный захват власти, государственный переворот. Именно такую характеристику от российских властей получили действия ГКЧП в августе 1991 года. Среди путчистов были высшие руководители СССР: вице-президент Геннадий Янаев, председатель Совета министров Валентин Павлов, министр обороны Дмитрий Язов, глава МВД Борис Пуго, председатель КГБ Владимир Крючков и другие. Номинально лидером ГКЧП считался Янаев, однако большинство историков называют его декоративной фигурой, считая главным инициатором заговора Крючкова.

Согласно устоявшейся трактовке событий, участники путча попытались отстранить от власти действующего президента СССР Михаила Горбачева и ввести в некоторых районах страны чрезвычайное положение. Режим ЧП предполагал приостановку деятельности политических партий и общественных движений, запрет на проведение митингов, шествий, демонстраций и забастовок, установление контроля над СМИ и другие меры.

Что такое ГКЧП? Чего хотели его участники?

Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР. Так назвали себя советские лидеры, решившие отстранить от власти Горбачева. Заявленной целью ГКЧП было сохранение Советского Союза и приостановка проводившихся в стране реформ. По мнению участников комитета, перестройка и связанные реформы вели к развалу страны. В частности, на 20 августа 1991 года была назначена дата подписания нового союзного договора между республиками СССР. Вместо Советского Союза должна была появиться конфедерация под названием Союз Суверенных Государств, и не все республики СССР планировали к ней присоединиться.

Существует также версия, что одним из мотивов участников ГКЧП было опасение за свои должности: в случае подписания нового союзного договора руководство прежнего СССР вряд ли смогло бы остаться у власти. В частности, Михаил Горбачев рассказывал, что в июле 1991 года он договорился с президентом РСФСР Борисом Ельциным о радикальном обновлении кабинета министров СССР после подписания нового союзного договора. По предположению Горбачева, разговор был записан сотрудниками КГБ — и его содержание стало известно членам ГКЧП.

А откуда вообще взялся Ельцин? Кто с кем воевал?

Борис Ельцин был президентом РСФСР — крупнейшей республики в составе Советского Союза. Именно руководство РСФСР (включая российские отделения МВД, КГБ и других органов власти) составило главную оппозицию ГКЧП. Путчисты, в свою очередь, опирались на структуры всесоюзного уровня: министерства внутренних дел и обороны (в том числе армию), КГБ СССР, ЦК КПСС (руководящий орган Коммунистической партии). Проще всего августовское противостояние описать как конфликт между консервативным крылом руководства СССР и политическим руководством РСФСР во главе с Ельциным.

Ельцин и Горбачев хотели развалить СССР?

Едва ли. Скорее речь на протяжении последних лет существования СССР шла о том, чтобы сохранить от страны хоть что-то. Реформы, начатые в ходе перестройки, были направлены на демократизацию общественно-политической жизни и модернизацию экономики — именно потому, что в сложившемся виде советская система перестала быть жизнеспособной. С середины 1980-х годов экономика СССР находилась в кризисе, на фоне которого к 1989-му фактически рухнула система соцлагеря, а к 1990-му начал разваливаться и сам СССР: республики одна за другой принимали декларации о суверенитете. Многие руководители страны понимали, что ресурсов, чтобы удержать республики вместе, у власти нет и единственный способ сохранить государство — модернизировать и видоизменить всю структуру.

17 марта 1991 года по инициативе Горбачева был проведен первый в истории страны всесоюзный референдум — жителям предлагалось решить, следует ли «сохранить СССР как обновленную федерацию равноправных суверенных республик». Шесть из 15 республик (Армянская, Грузинская, Молдавская, Эстонская, Литовская и Латвийская) отказались поддержать референдум, но жители остальных проголосовали в пользу сохранения государства. Итогом и стал проект нового союзного договора, подписание которого должно было состояться 20 августа 1991 года. Руководство РСФСР, несмотря на многочисленные внутренние разногласия, исходило из того, что договор должен быть подписан. Участники ГКЧП полагали, что подписание договора фиксирует распад СССР — и сохранять страну можно и нужно силовыми методами.

А что делал во время путча Горбачев?

Для начала своей деятельности члены ГКЧП выбрали момент, когда президент СССР находился на отдыхе в Крыму. 18 августа будущие путчисты приехали на президентскую дачу в Форос — чтобы обсудить с Горбачевым ввод чрезвычайного положения в стране. Горбачев ответил отказом. После этого в резиденции была отключена вся связь (участники ГКЧП в своих воспоминаниях это отрицают). Горбачев был фактически заперт в Форосе: дачу окружил Севастопольский полк погранвойск, а президентские самолет и вертолет были блокированы в аэропорту по распоряжению начальника штаба войск ПВО СССР генерала Игоря Мальцева. После этого по телевидению было объявлено, что Горбачев болен, в связи с чем власть в стране временно переходит к вице-президенту СССР Янаеву.

Есть свидетельства, в соответствии с которыми Михаил Горбачев знал о готовящихся событиях и даже выступал за ввод чрезвычайного положения в СССР. Борис Ельцин утверждал, что, находясь в Форосе, Горбачев «все знал и ждал, кто победит». О поддержке Горбачева накануне и в первые дни путча рассказывали и члены ГКЧП. Однако доказательств причастности президента СССР к путчу нет.

С чего начался путч? Все главные события происходили в Москве?

Митинги и акции протеста в связи с попыткой ввести режим чрезвычайного положения и комендантский час прошли во многих городах СССР, однако центром событий стала Москва. Рано утром 19 августа по приказу министра обороны СССР Дмитрия Язова, члена ГКЧП, в Москву ввели войска. Танки и бронетранспортеры выехали на центральные улицы и площади, подразделения десантных войск взяли под охрану Телецентр в Останкино, центральный телеграф, радиостанции и другие важные объекты инфраструктуры. На протяжении дня по всем телеканалам показывалось одно и то же: новостные выпуски с балетом «Лебединое озеро» и классической музыкой в перерывах. С 11 утра в центре Москвы начались митинги, одновременно улицы начали занимать бронетранспортеры. В 17:00 в здании МИД состоялась пресс-конференция членов ГКЧП: вице-президент Янаев, заметно волнуясь, рассказывал об уважении к Горбачеву и необходимости «продолжить взятый курс на демократизацию».

Хроника 21 августа 1991. Из семейного архива Любови Воропаевой и Виктора Дорохина. luba voropaeva

Что произошло у Белого дома? За кого был народ?

В Белом доме располагался Верховный совет РСФСР. С 9 утра 19 августа там находился Борис Ельцин, там же располагался штаб сопротивления ГКЧП. Руководство РСФСР во главе с Ельциным назвало действия ГКЧП государственным переворотом и призвало сторонников на защиту Белого дома. Днем к собравшимся вышел Ельцин и зачитал свое знаменитое обращение с одного из стоявших у здания танков. После этого участники стихийного митинга начали формировать безоружные отряды ополчения и сооружать баррикады — из брусчатки, скамеек, мусорных баков и других подручных средств, — чтобы защитить руководство РСФСР от возможного штурма. При этом в здании находились и вооруженные люди: охрана, а также сотрудники МВД РСФСР. В ночь на 21 августа к ним присоединились вооруженные курсанты российских школ милиции. Сообщалось и о раздаче бронежилетов и автоматов добровольцам.

К вечеру 20 августа вокруг Белого дома находились, по некоторым оценкам, несколько сотен тысяч человек. Судя по документам и свидетельствам очевидцев, это были самые разные люди — от интеллигенции, студентов и ветеранов войны в Афганистане до казаков и участников националистического общества «Память». Руководители сопротивления призывали собравшихся не провоцировать военных, а взяться за руки и стоять на некотором отдалении от здания. При этом вооруженной охране был дан приказ в случае штурма стрелять по нападающим на поражение.

Но штурма все-таки не было? Где тогда погибли люди?

Как минимум один план штурма — с применением танков, бойцов спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» — был составлен, но приказа о начале операции в итоге не поступило. Министр обороны СССР Дмитрий Язов, который мог отдать такой приказ, решил этого не делать. Сам он впоследствии рассказывал, что штурмовать Белый дом никто не собирался. Другие члены ГКЧП в своих воспоминаниях и показаниях утверждали, что план штурма составлялся, чтобы «изолировать и разоружить боевиков, нагнетавших обстановку в районе Белого дома». Часть военных, принимавших участие в подготовке плана, перешла на сторону защитников Белого дома (например, генерал Александр Лебедь, будущий секретарь Совета безопасности РФ и губернатор Красноярского края).

При этом в ночь на 21 августа армейская бронетехника начала патрулировать московские улицы для исполнения комендантского часа. Задержаний в ту ночь не было, однако в нескольких местах в городе прошли столкновения военных с демонстрантами. На пересечении Садового кольца с Новым Арбатом митингующие попытались преградить путь колонне БМП. В технику кидали камни, одну из машин подожгли. Солдаты открыли предупредительный огонь; одна из пуль, срикошетив, убила 37-летнего Владимира Усова. 28-летний Илья Кричевский был убит выстрелом в голову одним из членов экипажа подожженной БМП. 22-летний Дмитрий Комарь забрался на БМП, был сброшен и погиб под гусеницами. Все трое погибших демонстрантов были посмертно награждены званием Героя Советского Союза.

То есть военные в итоге не поддержали ГКЧП?

Постепенно против ГКЧП начали выступать многие высокопоставленные военные (главнокомандующий ВВС Шапошников, главком ВМФ Чернавин, главком РВСН Максимов). Но едва ли не большую роль сыграли командиры подразделений, направленных в Москву, Ленинград и другие города в ночь на 21 августа. Так, когда в районе МКАД путь колоннам преградили народные депутаты РСФСР, решившие провести агитацию в войсках, им никто не препятствовал. В итоге рано утром 21 августа министр обороны Язов был вынужден дать приказ о выводе войск из Москвы. Во второй половине дня, после неудачной попытки заручиться поддержкой Горбачева, вице-президент Янаев подписал указ о роспуске ГКЧП.

Что происходило в союзных республиках? Они были за ГКЧП или за Ельцина?

Руководители союзных республик в большинстве случаев отказались вступать в прямую конфронтацию с ГКЧП. Многие на словах поддержали действия путчистов — в частности, Белорусская и Украинская ССР. При этом поддержка в республиках часто оказывалась номинальной. К примеру, в Прибалтике ГКЧП поддержали руководители местных компартий, к тому времени уже не имевших никакой власти.

Что потом стало с заговорщиками? Их посадили?

С 22 по 29 августа 1991 года члены ГКЧП и некоторые их сторонники были арестованы. Впоследствии мера пресечения им была изменена на подписку о невыезде. В апреле 1993 года началось судебное разбирательство. В феврале 1994 года подсудимые по делу ГКЧП были амнистированы решением Госдумы. Глава МВД СССР Борис Пуго покончил с собой в августе 1991 года, не дожидаясь ареста.

«Медуза» благодарит за помощь в подготовке материала кандидата экономических наук, профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрия Травина.

Что происходило в Беларуси во время августовского путча 1991 года (УНИКАЛЬНОЕ ВИДЕО)

Пока в Москве с путчистами боролся президент РСФСР Борис Ельцин, Центральный комитет Коммунистической партии Беларуси выступил с заявлением о полной поддержке ГКЧП, пишет Витовт Сивчик («Белсат»).

Сергей Наумчик, депутат Верховного Совета Беларуси (1990-1996): «Мы пошли к Дементею и требовали от него выразить полную поддержку Горбачеву, поддержку Конституции. Дементей отказался. Кебич, как член ЦК Бюро, поддержал, но реально он залег на дно, он отмолчался».

Единственным очагом сопротивления государственному перевороту в нашей стране был Белорусский народный фронт. В то время когда депутаты в парламенте добивались созыва внеочередной сессии, на минской площади Ленина, ныне Независимости, собралась акция протеста. Тогдашний руководитель Дружины БНФ Вячеслав Сивчик вспоминает, что митингующие в течение недели день и ночь стояли на Площади.

Вячеслав Сивчик, руководитель Дружины БНФ (1990-1995): «На площади, снизу, была сформирована Национальная гвардия, куда добровольно за очень короткий период записались 2000 мужчин. Они были разбиты на сотни, и таким образом Белорусский народный фронт даже получил свои исполнительные структуры, которые многое могли сделать в августе, если бы были немного другие действия».

Сергей Мацкойть, участник протестов в 1991 г .: «Такого ужаса особо я и не видел. Все ждали перемен, все ждали перемен к лучшему. И настроение, действительно, на площади было жизнерадостное».

Но было чего опасаться. Современники свидетельствуют: в Минске уже стояли наспех зарешеченные вагоны, а в Витебске на улицах появились части местной дивизии.

Путч показал: коммунисты в Беларуси в своей массе враждебно относились к перестройке и демократизации. Местные партийные ячейки по всей республике выражали свою приверженность путчистам.

Пожалуй, единственным громогласным исключением на властном уровне стало постановление президиума Гомельского городского совета о неподчинении ГКЧП с призывом объявить независимость.

Андрей Толчин, член президиума Гомельского горсовета (1990-1994): «Это решение мы приняли 20 августа, утром 20 августа в 1991 году, когда еще во всю разгорались страсти вокруг ГКЧП, когда ГКЧП, как говорят, был еще в Москве в силе» .

Падение ГКЧП стало шоком для коммунистов в Беларуси. 24 августа растерянный председатель Верховного Совета Николай Дементей созывает сессию. Под давлением депутатов БНФ и решительной толпы на площади парламент, абсолютное большинство которого составляют коммунисты, запрещает деятельность Коммунистической партии и комсомола. Создается парламентская комиссия для расследования поддержания ГКЧП во главе с депутатом от БНФ, полковником милиции Игорем Пырхом.

Сергей Наумчик, депутат Верховного Совета Беларуси (1990-1996): «Были названы те, кто ГКЧП поддержал. Фактически, это вся коммунистическая верхушка БССР, руководители областей. Но наказан никто не был. Почему? Ответ на это прост: все эти люди как были, так и остались у власти. Просто нам удалось снять Дементея и привести на его место Шушкевича».

Между тем жаркая августовская неделя 1991-го принес нечто гораздо большее – независимость. 25 августа все тот же Верховный Совет по требованию БНФ придал Декларации о суверенитете Беларуси конституционный статус.

Вячеслав Сивчик, руководитель Дружины БНФ (1990-1995): «Это невероятные события, потому что независимость не была связана с массовыми убийствами людей, с войнами, что вполне возможно было абсолютно. То, что сейчас происходит на Донбассе, – яркий пример; то, что происходило в Югославии. Такой сценарий был абсолютно возможен и в Советском Союзе».

Но худшее миновало. 19 сентября 1991 г. страна получила новое название – Республика Беларусь, были утверждены государственные символы: бело-красно-белый флаг и герб «Погоня». А уже 8 декабря в Беловежских Вискулях главы Беларуси, России и Украины подписали окончательный приговор красной империи.

(В материале использовано видео Сергея Чирика.)