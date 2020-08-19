19 августа в Беларуси. Митинги, протесты, другие важные события (обновляется)

10-й день после выборов президента начался с того, что на Белорусское телевидение не пустили тех сотрудников, которые поддержал перемены в стране, в театр имени Янки Купалы не попали артисты, поддержавшие уволенного директора Павла Латушко. Перед Минским тракторным заводом выстроилась милиция. В Солигорске бастуют шахтеры. Будем следить за развитием этих и других событий.

“Пытаннечкі”: “прыкарытнік” і “не апазіцыя” Павел Латушка

“Пытаннечкі” са Змітром Лукашуком — гэта шчырая размова пра значныя падзеі ў краіне за тыдзень.

Экс-глава президентского пула на ОНТ написал пост в инсте: обязательно прочтите

На прошлой неделе с ОНТ ушел телеведущий и глава президентского пула журналистов Дмитрий Семченко. Сегодня в инстаграме он пояснил, почему ушел с телеканала.

Тем временем Александр Лукашенко созвал заседание Совбеза, на котором пообещал «разобраться с митингующими» и призвал руководство западных государств обратить внимание на проблемные вопросы в своих странах.

Минск. Продолжается «Спеўны сход» в поддержку Купаловского театра.

Минск. Музыканты Государственного академического симфонического оркестра РБ подготовили обращение к купаловцам.

— Дорогие наши Купаловцы! Многоуважаемый Павел Павлович! Музыканты Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь выражают огромную признательность и поддержку вашей принципиальной позиции, касающейся происходящего в стране.

В это непростое время мы солидарны с вами и вашим руководителем. Мы категорически не согласны с решением Министерства культуры Республики Беларусь и Правительства Республики Беларусь об увольнении Павла Павловича Латушко с должности директора театра за его гражданскую позицию.

Будем вместе бороться за справедливость.

Минск. Площадь Независимости. Дождь стал чуть меньше, и собравшиеся на акцию у БГУ вышли из подземного перехода к главному корпусу университета. Выстроились в цепь вдоль проспекта — от входа в вуз до Мингорисполкома.

— Мы против насилия, — говорит преподаватель филологического факультета Елена Тихомирова. — Есть моральный предел и переходить его нельзя. Люди должны оставаться людьми.

— Мы вышли поддержать в первую очередь рабочих заводов. И подписать петицию с требованиями, которые мы отправим в ректорат, — говорят студенты 3-го курса химфака БГУ Владислав, Роман и Анна. — Мы считаем, что наш университет как главная опора высшего образования в Беларуси должен иметь четкую позицию по происходящему в стране, а не закрывать глаза.

— Университет должен показать пример, как надо объединяться. Показать в том числе и рабочим, что мы с ними, что мы ум, а они — сила. И мы вместе. — говорит Юлия Лесникович, доцент БГУ, кандидат химических наук.

— Мы не можам стаяць у баку, таму што бачым несправядлівасць у краіне, татальны гвалт і хлусню. Забастоўка — эфектыўны спосаб уплыву. — говорит Виктор Малыщиц, он преподает астрономию в лицее БГУ.

— Мы против насилия и за свободу выбора, — говорит преподаватель кафедры физического воспитания и спорта экономического факультета Денис Скрипко. С ним его коллеги Алексей Каминский, Мария Гляцевич, Алексей Переверзев и Сяржук Моўчан.

Интересно, что первым объявил в БГУ о забастовке и занес заявление в ректорат слесарь. Павел Ставпинский был независимым наблюдателям в Пуховичском районе,

— Я заявил, что буду находиться на работе, но выполнять функциональные обязанности не буду. Заявление приняли в канцелярии.

Люди кричат «Жыве Беларусь!». К протестующим, несмотря на дождь, присоединяются новые участники.

Минск. Наш журналист сообщает, что поддержать работников МАЗа пока пришло человек 40. Они скандируют «Спасибо заводам! Мы с народом!», «Пора менять лысую резину!».

К собравшимся выходили несколько работников завода. Они говорят, что их запугивают увольнениями и прочим, если они пойдут бастовать. Людям раздают распечатки с юридической информацией для бастующих.

Минск. Около сотни человек собралось у входа в главный корпус БГУ. Пошел сильный дождь — собравшиеся спустились в подземный переход. Сотрудники и студенты подписывают петицию в связи с нарушением гражданских и политических прав. Среди требований: отставка Александра Лукашенко и главы ЦИК Лидии Ермошиной, проведение новых выборов, а также — остановить насилие и привлечь к ответственности виновных в пытках и издевательствах, освободить политических заключённых. Пока идет сбор подписей.

Сегодня те сотрудники «Гродно Азота», которые могут оставить свои рабочие места без нарушения производственного цикла, планируют собраться около 64-ой столовой на территории предприятия.

На общем собрании азотовцы планируют послушать мнение и собрать подписи 2/3 коллектива об остановке производства до отставки Александра Лукашенко, а также пройти по цехам и спросить тех работников, кто не может выйти. Там также будут собирать подписи за остановку производства до отставки Лукашенко.

Сегодня днем в Гродно состоится встреча общегородского стачкома, куда входят представители 20 предприятий города — в том числе и «Гродно Азота».

Минск. Сегодня сразу несколько сотрудников Белтелерадиокомпании, которые принимают участие в забастовке, рассказали о том, что в телекомпанию приехали работать российские специалисты.

— Вчера днем к нашим видеоинженерам зашли порядка шести человек, — рассказала одна из сотрудниц, которая участвует в забастовке. — Они интересовались работой нашего монтажного комплекса. Руководство между собой вслух обсуждает, что это россияне, которые приехали работать из Москвы. Как передают наши ребята, у россиян будет соцпакет и зарплата в 5 тысяч рублей. Для понимания: белорусские специалисты получают на руки от тысячи до полутора тысяч рублей за такую работу, — сказала собеседница.

TUT.BY пытается связаться для комментария с председателем Белтелерадиокомпании Иваном Эйсмонтом и пресс-службой телеканала. Пока реакции на сообщения и звонки нет.

Минск. Сотрудники Купаловского театра рассказали TUT.BY, что устное распоряжение министра культуры — никого не увольнять.

— Мы все написали заявления об увольнении, но официально нас еще никто не уволил, мы продолжаем быть работниками театра.

Они также подчеркнули, что заранее купаловцев никто не предупреждал о санитарной обработке здания.

— Вчера в театре были люди в масках, правоохранители. Что сейчас происходит внутри, мы не знаем.

Медики прислали в редакцию TUT.BY открытое обращение в ответ на письмо Владимира Караника. Они требуют:

— обеспечить допуск врачей-травматологов, реаниматологов, хирургов в места, где содержатся заключенные после событий 9−11 августа во имя спасения их здоровья и жизней;

— организовать со стороны Министерства здравоохранения централизованный сбор информации о потерпевших в ходе мирных акций;

— ежедневно информировать общественность о количестве и состоянии здоровья пострадавших, которые находятся в стационарах;

— ежедневно предоставлять информацию о количестве обратившихся за амбулаторной помощью по поводу травм, полученных в ходе мирных протестов;

— беспрепятственно предоставлять информацию всем журналистам (в том числе и негосударственных и неаккредитованных изданий);

— обязать руководителей лечебно-профилактический учреждений не препятствовать свободному общению врачей с прессой.

Полностью обращение можно почитать тут.

Минск. На вход в кафе «Уршуля», которое работает в здании Купаловского театра, повесили шарф с «Погоней».

Минск. Все входы в Купаловский театр по-прежнему закрыты.

В 11.07 из здания театра вышли четыре работника в защитных костюмах. Они сели в машину «медпомощь» и уехали.

В 11:49 к зданию подошел поэт и политик Владимир Некляев. Сейчас около здания театра находятся несколько десятков человек.

Минск. Вот какая атмосфера была у проходной «МТЗ» дождливым утром среды.

Минск. Пресс-служба МВД сообщает, что утром 19 августа у проходной столичного завода «МТЗ» состоялось несанкционированное массовое мероприятие.

— Его участники мешали заводчанам пройти на работу. На место прибыли сотрудники органов внутренних дел, предупредили собравшихся о нарушении законодательства и попросили разойтись. Отдельные граждане не прислушались к призывам. Для пресечения противоправных действий милиционеры оттеснили толпу и задержали двоих самых активных участников мероприятия. Один из них оказался неработающим жителем Волковыска.

В сообщении также говорится, что в отношении задержанных начат административный процесс за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Для рассмотрения дела об административном правонарушении будут направлены в суд.

«Белшина» рассказывает, о чем они договорились с профкомом предприятия.

Если кратко:

пока бастуют на своих рабочих местах. Санкций к ним администрация применять не будет;

сейчас на местах по всем заводам ОАО полностью бастуют — не работают — несколько десятков человек;

часть устроила итальянскую забастовку — работают, но тянут время;

все требования сегодня будут переданы гендиректору. Но рабочие не знают, согласится ли он с ними встретиться.

Минск. Ориентировочно к 10.40 люди снова вернулись к МТЗ, они с бело-красно-белыми флагами, скандируют «Молодцы!». ОМОН не позволяет людям подойти вплотную к заводу.

Минск. Режиссер Белтелерадиокомпании Алена Мартиновская рассказала, что сегодня ее не пустили на работу. Вероятно, из-за коллективного обращения к руководству, которое она подписала. Также девушка рассказала о российских специалистах, которые сейчас работают на БТ:

Минск. На данный момент бастующих работников БТ собралось в районе 20−30 человек. Большая часть стоит у «Беларусьфильма». Люди продолжают подтягиваться, но подходы с нескольких сторон затруднены. Некоторые телевизионщики планируют двигаться в направлении Купаловского театра, который с утра заблокирован.

Минск. Сотрудник Белтелерадиокомпании Вячеслав говорит о том, почему он и коллеги с ТВ устали молчать:

— Большинство все понимает, но многие сами по себе, у каждого свои проблемы и слабости. Но это как камень на горе — его раскачивают-раскачивают, а потом он начинает катиться, и все… Мы хотим говорить правду. Мы подали петицию и официально бастуем, — поясняет режиссер. — Нас пытаются вынудить уволиться. Но мы хотим делать честные новости, рассказывать про фальсификации, про насилие. Убиты же безвинные люди! Человек шел с поднятыми руками! А СМИ говорят, что он убийца и сам взорвал себя. Но все увидели, что это неправда! И увидели это в интернете, а не на телевидении.

По информации актеров Купаловского, в театре появились люди в специальных костюмах для санобработки. Они вскрыли все кабинеты и гримерки. При попытках попасть на работу сотрудникам театра отказывают в объяснениях и выталкивают за двери.

Бело-красно-белый флаг, вывешенный над театром 17 августа, снят.

Как заявляют актеры, они не несут ответственности за все, что теперь происходит в здании театра и «как это может быть использовано против них».

В Солигорске на центральной площади собрались бастующие и те, кто их поддерживает. По словам сопредседателя стачкома Анатолия Бокуна, «ряды бастующих редеют под беспрецедентным давлением руководства» — им угрожают уголовной ответственностью и компенсацией материального ущерба за простой.

Под заявлением о забастовке подписались более 4000 работников, однако часть из них продолжает работу. Тем не менее, на нескольких рудоуправлениях остановлена добыча руды, рабочие делают забои для безопасной остановки производства.

Минск. Проход по улице Макаенка, где располагается Белтелерадиокомпания, закрыт с обеих сторон. По словам милиции, еще со вчера. К зданию подпускают только сотрудников БТ. А вот транспорт по Макаенка на данный момент ходит, передает журналист TUT.BY.

А что происходит в Бобруйске?

Группа работников «Белшины» после консультации с юристами оформили свои требования — от отставки Лукашенко и Ермошиной до привлечения к ответственности правоохранителей, участвовавших в избиениях людей, — и передают их в профком. Предприятие не бастует, хотя в Сети распространялось заявление об остановке производства с 19 августа. Сейчас у проходной собралось около 200 человек: здесь и работники, и горожане, пришедшие их поддержать.