19 августа в Беларуси. Митинги, протесты, другие важные события (обновляется)

View this post on Instagram

Молчать, значит умереть!!! После увольнения я получаю море сообщений от белорусов. Они просят меня обратиться к своим бывшим коллегам, которые до сих пор остаются в ГосСМИ. Поймите! Я не имею никакого морального права их судить, как и они меня. Каждый сам делает свой выбор. Я свой сделал и могу говорить только за себя. Когда я увидел, как уничтожают белорусский народ — понял, что уже никогда не смогу молчать об этом. Иначе буду живым трупом! Моя Беларусь и люди, которые здесь живут — для меня высшая ценность. Как я могу говорить с экрана про шатающихся по улице наркоманов и безработных или снимать про уборочную, когда наших девочек насилуют в автозаках, разрывают им яичники и матки, лишая возможности стать мамами. Когда парням, которые лежат на земле и не сопротивляются, бьют между ног до тех пор, пока там всё превращается в месиво. Они теперь ходят в туалет через трубочку в боку. Когда 50 искалеченных человек в маленькой камере на 5-х не могут пошевелиться и ходят под себя, а их при этом травят газом. Сутками не дают им есть и пить. Бьют! Бьют! Бьют! Когда людей складывают друг на друга в три ряда и прыгают по ним, ломая руки, ноги, позвоночники. Когда расстреливают безоружных с поднятыми руками. Когда дубинками разбивают стёкла в машине с маленьким ребёнком, таранят его броневиком. Когда беременные теряют детей. Когда родители навсегда прощаются со своими взрослыми сыновьями. Геноцид! За который палачи от своего главнокомандующего получили медали!!! Я мог бы найти тысячу причин себя оправдать. Прикрыться страхом за семью и маленького ребёнка. "Поверить" руководителям, которые обещают начать показывать всю правду. Помогать им замазывать тональником гнойную рану на теле страны. Но потом на старости лет, когда уже не греет плед, а согревают лишь воспоминания, я бы не смог вспомнить ничего, кроме этих дней. Я бы разбирал их по минутам, мечтая лишь об одном — вернуться назад и сделать всё по совести…