Специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросу о насилии в отношении детей Наджат Маалла Мджид выразила глубокую озабоченность в связи с сообщениями о «многочисленных случаях пыток и жестокого обращения» с несовершеннолетними, задержанными в Беларуси в ходе протестов.

«Один из наиболее шокирующих случаев – задержание 16-летнего подростка, который был жестоко избит и получил множество травм, – говорится в заявлении Мджид. – В настоящий момент, по имеющейся информации, он находится в реанимационном отделении больницы, придя в сознание после искусственной комы».

Специальный представитель Наджат Маалла Мджид приветствовала освобождение значительного числа задержанных в ночь 13 августа. Она напомнила, что задержание детей может осуществляться лишь в исключительных случаях, на кратчайший срок и с предоставлением постоянной помощи адвоката на весь период взаимодействия несовершеннолетнего с системой правосудия.

Специальный представитель также напомнила, что несовершеннолетние имеют право на свободу самовыражения, объединений и мирных собраний. Любое использование силы против них должно быть пропорциональным и применяться в крайних случаях «с учётом особой необходимости обеспечения защиты детей». Лица, совершившие акты насилия в отношении несовершеннолетних, как подчеркнула Специальный представитель Генсека, должны нести за это ответственность.

Наджат Маалла Мджид также напомнила, что Беларусь является участницей Конвенции по правам ребенка и обязана предпринимать необходимые законодательные, административные, социальные и образовательные меры для защиты детей от любых форм физического и психологического насилия, травм или нападений, пренебрежительного отношения, негуманного обращения или эксплуатации, включая сексуальную.