Ушел в отставку глава департамента Северной Америки и Западной Европы МИД Беларуси Андрей Бушило.

Об этом Еврорадио узнало от коллег из «Белсата», а после подтвердило через собственные источники.

В Министерстве иностранных дел разгорается серьёзный конфликт. Дипломаты хотели публично высказаться о событиях в стране, но министр Владимир Макей был против.

Днём 17 августа двое сотрудников МИД Вячеслав Казачёнок и Елена Копанева вышли на крыльцо внешнеполитического ведомства с чистыми листами бумаги, которые символизируют чистую совесть.

«После встречи с министром я понимаю, что этот лист — это скорее всего приказ о моём увольнении», — сказал Казачёнок.

А 16 августа посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня осудил жестокое подавление мирных акций протеста в Беларуси и выразил солидарность с теми, кто вышел на улицы.