Топ-15 трудовых коллективов со штатом свыше 10 тысяч человек

Работники МТЗ стали первыми, кто коллективно вышел на протесты в Беларуси из представителей крупнейших промышленных предприятий страны с числом сотрудников свыше 10 тысяч человек.

В понедельник к акции присоединилось еще несколько предприятий — главных работодателей Беларуси.

«Завтра твоей страны» составило топ государственных и частных коммерческих работодателей, у которых численность трудовых коллективов превышает 10 тыс. человек.

Лидером этого рейтинга на протяжении последних шести лет (с 2014 года) является крупнейший ретейлер страны «Евроторг». По данным отчетности компании, на конец 2019 года в ней было занято свыше 35 тыс. человек. На официальном сайте указывается, что в настоящий момент в магазинах «Евроторга» и сопутствующих подразделениях работает более 36 тыс. человек.

Второе место – у холдинга «Санта», который контролирует бизнесмен Александр Мошенский. В составе холдинга 22 тыс. сотрудников с учетом штата зарубежных подразделениях, но при этом не учитываются занятые на новых предприятиях, приобретенных бизнесменом в текущем году.

Третье место по штату занимает «Белпочта». Еще пару лет назад в компании работало около 24 тыс. человек, сейчас число ее сотрудников составляет свыше 20 тысяч.

Данные по «Беларуськалию», «Беларусбанку», МТЗ и МАЗ содержатся в отчетах компаний за 2019 год – в них трудовые коллективы составляют от 15 тыс. до 16 тыс. человек.

Заметно меньше, чем было несколько лет назад, стало сотрудников в «Белтелекоме». Их — 14 800 человек.

Согласно данным о штате крупнейшего в стране энергетического объединения «Минскэнерго», предприятие входит в первую десятку крупнейших работодателей страны.

Также в топ-15 входят БелАЗ, БМЗ, «Витебскэнерго», «Нафтан», ГК «Серволюкс» и EPAM Systems.

Топ-15 крупнейших коммерческих работодателей Беларуси