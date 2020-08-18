Уменьшение ледникового покрова Гренландии в условиях глобального потепления приобрело необратимый характер. Об этом сообщают в понедельник СМИ со ссылкой на исследование ученых Университета штата Огайо (США).

«Ледники Гренландии миновали критическую точку, когда снегопады, которые восполняют потери в ледяном покрове, не смогут заменить тот лед, который сползает с ледников в океан, — говорится в докладе. — Ледяной покров Гренландии в XXI веке теряет свою массу все ускоряющимися темпами, что делает Гренландию основной причиной подъема уровня морей».

В Университете Линкольна (Великобритания) пришли к выводам, что лишь одно таяние льдов Гренландии повысит уровень Мирового океана на 10 — 12 см к 2100 году, передает «Интерфакс».

Согласно выводам ученых, анализировавших данные за 40 лет, в 1980-х и 1990-х годах Гренландия теряла в год примерно 450 млрд тонн льда, что, однако, компенсировали снегопады. Но в XXI веке таяние льдов ускорилось: Гренландия теперь теряет ежегодно 500 млрд тонн льда, и снегопады не могут исправить это положение.

В то же время, указывают СМИ, не все эксперты согласны с тем, что таяние ледяного покрова Гренландии прошло точку невозврата.